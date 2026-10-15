비니시우스랑 동급, 벨링엄보다 우위....이런 한국인이 있었다니, 이강인 아틀레티코 7번 자격 증명, 라리가 공격 기여도 최상위권 등극

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스포츠조선 김대식 기자]이강인의 공격 기여도 수준은 스페인에서도 최고 수준이다.

축구 통계 매체 옵타 애널리스트 14일(한국시각) 공개한 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 '공격 시퀀스 관여' 자료에 따르면 이강인은 이번 시즌 502분을 뛰며 오픈플레이 슈팅 연결 상황에 총 45차례 관여했다.

이강인의 공격 시퀀스 관여 수준은 리그 전체로 봐도 전체 6위였다. 1위는 라민 야말, 2위 킬리안 음바페, 3위 페드리, 4위 안토니, 5위 파페 계예 다음에 이강인이었다. 아틀레티코 마드리드 동료인 알렉스 바예나, 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르와 같은 수준이었다. 심지어 세계 최고의 미드필더로 꼽히는 주드 벨링엄보다도 관여도가 높았다.

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세부 내용을 보면 슈팅 20회, 찬스 메이킹 12회, 슈팅 직전 빌드업 관여 13회다. 슈팅과 찬스 메이킹을 합친 직접적인 공격 관여는 32회로 벨링엄(24회)보다 많다. 슈팅 20회는 명단 가운데 야말, 음바페(이상 40회), 안토니(31회), 비니시우스(22회)에 이은 5번째 기록이다.

사진=OPTA

같은 팀 알렉스 바에나(500분)도 슈팅 14회, 찬스 메이킹 10회, 빌드업 21회로 총 45회를 기록했다. 이강인과 바에나는 비슷한 출전 시간에 똑같은 횟수를 기록하며 아틀레티코 공격의 두 축 역할을 하고 있다. 바에나가 빌드업 단계에서 비중이 큰 반면, 이강인은 슈팅과 찬스 메이킹 등 마무리 단계에 더 가깝게 관여한 것이 특징이다.

다만 아쉬운 게 있다면 공격 포인트다. 리그에서 이강인은 바예나(4골)보다 더 많은 슈팅을 시도하고도 아직 2골밖에 터트리지 못했다. 문전 앞에서 슈팅 기회가 더 생겼기 때문에 골 결정력 개선에 집중할 필요가 있어 보인다. 도움 기록은 동료들이 도와줘야 하는 영역이라 아직 시간이 더 필요하다.

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그래도 이강인이 아직 팀 전술과 리그에 완벽히 적응한 단계는 아니라는 점에서 향후 활약에도 기대가 쏠린다. 호흡이 더 맞아 들어가고 출전 시간이 늘어난다면 공격 관여 횟수와 영향력이 더 커질 가능성이 크다. 그렇다면 자연스럽게 공격 포인트도 따라올 것이다.