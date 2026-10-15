깜짝 평가! '군 면제 발언 논란' 양민혁, 축구로 보답하나...토트넘 1군 합류 본격 도전 "호날두 떠오르는 득점, 토트넘 영입한 이유" 호평

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]병역 면제 발언으로 논란을 일으켰던 양민혁이 벨기에 리그 데뷔골과 함께 호평을 받았다.

영국의 풋볼런던은 13일(한국시각) '잉글랜드와 유럽 각지로 임대된 토트넘 선수들에게는 잊지 못할 주말이었다'며 토트넘 임대 선수들의 활약상을 조명했다.

양민혁이 가장 먼저 이름을 올렸다. 영만혁은 12일 벨기에 베스테를로에 위치한 헷 카위페에서 열린 2026~2027시즌 벨기에 주필러 리그 8라운드에서 득점을 터트리며, 팀의 로얄 앤트워프전 5대1 승리에 일조했다. 후반 추가시간 6분, 당시 골키퍼의 스로인을 잡은 양민혁은 상대 진영으로 전력 질주했고, 개인기를 통해 상대를 제치고, 시도한 슈팅은 날카롭게 감겨 골망을 흔들었다.

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사진=베스테를로 SNS 캡처

풋볼런던은 '양민혁에게는 참으로 이상한 시기였다. 토트넘 팬들에게 잊혀진 존재였던 그는, 구단 공식 출전 기록조차 없다. 20세의 그는 벨기에 베스테를로로 임대 이적한 이후 몇 차례 교체 출전에 그쳤고, 이후 부상을 당했다. 그는 한국이 아시안게임에서 우승하는 데 결정적인 역할을 했다. 또한 그는 병역 의무 면제에 지나치게 기뻐하는 모습을 보였다. 선수들의 마음속에 이 문제가 가장 중요하게 여겨졌다는 언급은 국내 여론의 반발을 불러일으켰고 사과문까지 발표해야 했다'고 전했다.

이어 '이후 양민혁은 벨기에로 돌아와 치른 경기에서 후반 교체 투입 이후 환상적인 골을 넣었다. 긴 스로인을 받아 전력 질주한 후, 뒤쫓아오는 수비수를 제치고 안쪽으로 파고들어 완벽한 왼발 슈팅으로 골대 먼 쪽을 맞고 골망을 흔들었다'고 설명했다.

사진=베스테를로 SNS 캡처

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영국의 홋스퍼HQ도 '크리스티아누 호날두를 연상시키는 놀라운 스킬을 선보인 뒤 왼발로 골문 먼 쪽 구석을 향해 환상적인 골을 터뜨렸다. 양민혁이 보여준 마법 같은 득점은 이번 주 유럽 축구에서 나온 골 가운데서도 손꼽는 장면이었다. 또한 토트넘이 간절히 바라던 기량을 제대로 보여줬다. 개인 기술과 침착함, 기술적 완성도, 스피드, 마무리 능력까지 전부 선보인 장면이었다. 손흥민과 비교는 신중해야 하겠지만, 토트넘이 분명한 이유를 갖고 영입한 뛰어난 재능의 소유자다'고 평가했다.

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양민혁으로서는 중요한 시기에 터진 골이다. 2024년 12월 토트넘에 처음 합류한 후 잉글랜드 챔피언십 무대로 떠난 임대 과정에서 활약상이 아쉬웠다. 특히 지난 시즌 후반기 코번트리 시티 임대는 최악의 선택이었다. 포츠머스 소속으로 16경기에 출전해 3골 1도움을 기록하며 경험을 쌓는 와중에 갑작스러운 재임대가 결정됐다. 노리치와의 경기에서 데뷔전을 치렀고, 이후 두 차례 교체 출전했지만 선수단 명단에서 제외됐다. 이후 양민혁이 명단으로 돌아오지 못하며 허송세월을 보냈다. 이후 벨기에로 다시 임대를 떠났다. 베스테를로에 합류했지만, 큰 활약 없이 아시안게임을 위해 팀을 떠났었다. 아시안게임 금메달을 따고 복귀한 후 소속팀에서도 기세를 올릴 수 있는 좋은 득점을 터트렸다.

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한편 양민혁은 이번 아시안게임 금메달 확정 직후 인터뷰에서 논란의 중심에 섰다. 그는 "메달, 트로피는 중요하지 않았다. 군 면제만 바라봤다"라는 발언으로 국가를 대표하는 의미, 금메달의 가치보다 병역 특례 혜택을 우선시했다는 비판에 직면했다. 그는 이후 SNS를 통해 '경솔한 발언으로 상처받고 실망하신 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 앞으로는 말뿐만 아니라 경기장에서 더 좋은 모습과 책임감있는 모습으로 보답하겠다. 진심으로 죄송하다'고 고개를 숙였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com