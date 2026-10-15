[오피셜]'전북전 승리 영웅→9월 3골' 서울 골잡이 클리말라, K리그1 9월 이달의 선수상 수상 쾌거

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[스포츠조선 윤진만 기자]'폴란드산' FC서울 골잡이 클리말라가 K리그1 9월 이달의 선수상을 수상했다.

클리말라는 9월에 열린 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 30라운드까지 4경기에 모두 출전해 3골을 터뜨렸다. 29라운드 전북전에서 멀티골로 2대1 승리를 이끌었고, 27라운드 포항전(1대2 패)에서도 골맛을 봤다. 클리말라는 이러한 활약을 바탕으로 이명재(대전) 이유현(강원) 이탈로(제주) 등과 함께 9월 이달의 선수상 후보에 처음 올랐다. 이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 MOM(경기수훈선수), 베스트11, MVP에 선정된 선수 중에서 연맹 TSG 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다. TSG 기술위원회가 선정한 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA SPORTS FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수에게 이달의 선수상을 수여한다.

그렇게 클리말라는 합산 점수 38.60점을 얻어 이탈로(27.55점)를 따돌리며 수상의 영예를 안았다. 클리말라에게는 트로피와 상금이 수여되며, 올 시즌 동안 유니폼에 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 주어진다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com