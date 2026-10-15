[오피셜]'서울전 결승골 어시스트' 미친 왼발 이동경, 9월 K리그 페덱스 이달의 딜리버리 수상 영예

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[스포츠조선 윤진만 기자]'울산 에이스' 이동경이 '최고의 어시스트 배달부'에게 주어지는 이달의 딜리버리를 수상했다.

세계 최대 특송 회사 중 하나인 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(Federal Express Corporation, 이하 '페덱스')이 후원하는 '페덱스 이달의 딜리버리'는 매월 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 리그별 '베스트 3' 어시스트를 선정한 뒤 팬 투표를 통해 최종 수상자 1명을 결정하는 상이다. 이 상은 축구 경기 중 성공적인 어시스트가 보여주는 정확성과 속도에서 착안해, 빠르고 신뢰도 높은 배송을 추구하는 페덱스의 브랜드 가치를 담았다.

9월 후보로는 K리그1 완델손(포항), 이동경(울산) 이명재(대전), K리그2 백성동(충북청주) 일류첸코(화성), 임지민(안산)이 이름을 올렸다. 팬 투표는 K리그 멤버십 애플리케이션 'Kick'에서 이달 8일부터 11일까지 4일간 진행된 가운데, 이동경이 총 2393표를 얻어 '페덱스 이달의 딜리버리' 9월 수상자로 선정됐다. 이동경은 28라운드 서울전에서 후반 38분 정확한 왼발 크로스로 심상민의 결승골을 도왔다. 이동경의 활약에 힘입어 울산은 1대0으로 승리했다. 이동경에게는 상금 100만원과 트로피가 수여된다.

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한편, 페덱스는 2023년 K리그1 6개 구단을 시작으로, 2024년과 2025년에는 4개 구단을 후원했다. 올해부터는 리그 공식 스폰서십을 체결해 '페덱스 이달의 딜리버리'를 비롯한 공동 마케팅을 진행하고, 경기장 안전 캠페인 등 팬 경험 강화를 위한 활동을 지속적으로 이어갈 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com