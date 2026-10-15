"세상에 너무 아름다워" 日 미녀 여배우, 남편 유니폼 입고 응원했는데...'이강인 절친' 일본 에이스 충격 근황 "이적시장 가치 급락, 존재감 실종"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아내의 응원에도 구보 다케후사의 가치는 계속해서 추락 중이다.

일본의 데일리신초는 15일 '구보의 시장 가치가 3년 만의 3분의 1로 추락했다'고 보도했다.

데일리신초는 '구보는 최근 결혼을 발표한지 얼마 되지 않았음에도, 그의 선수 생활에는 암운이 감돌고 있다. 2023년 12월 6000만 유로에 달했던 몸값은 이제 2000만 유로까지 급락했다. 최근 현지 언론에서는 존재감이 보이지 않는다고 혹평이 이어지고 있다'고 전했다.

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EPA연합뉴스

구보는 한때 라리가에서 활약 중인 뛰어난 윙어 중 한 명으로 꼽혔다. 떡잎부터 남달랐다. 바르셀로나 아카데미인 '라 마시아'와 레알 마드리드 유소년팀을 거치며 성장한 구보는 2022~2023시즌을 앞두고 레알 소시에다드로 이적하며 선수 이적의 전환기를 맞이했다.

소시에다드 이적 이후 구보는 완전히 다른 선수가 됐다. 2022~2023시즌 9골 7도움으로 소시에다드 상승세의 주역이었으며, 선수 본인도 라리가 최고의 윙어로 거듭났다. 직전 2023~2024시즌도 공식전 41경기에서 7골 5도움으로 활약했다. 2024~2025시즌도 공식전 52경기 7골4도움으로 활약했다.

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문제는 2025~2026시즌부터 시작된 구보의 부진이다. 갑작스럽게 경기 영향력이 크게 떨어진 구보는 부상까지 겹치며 시즌 내내 27경기 출전 2골 4도움에 그치며 부진한 모습을 보였다. 이어진 월드컵 무대에서도 상황은 다르지 않았다. 갑작스러운 부상으로 단 한 경기 출전에 그치며 일본의 월드컵 토너먼트에도 기여하지 못했다.

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AFP연합뉴스

구보에 대한 영입 문의도 줄어들었다. 당초 지난해 여름까지 구보는 여러 구단과 이적설이 대두됐다. 가장 화제가 됐던 것은 리버풀 이적설. 모하메드 살라의 이탈 가능성을 고려해 구보를 노릴 수 있다는 소식까지 전해졌다. 에버턴 또한 구보 영입을 원한다고 알려지기도 했다. 하지만 이런 소식들은 직전 여름 이적시장에서는 찾아볼 수 없었다.

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올 시즌도 구보의 부진은 이어지고 있다. 공식전 6경기 출전에서 공격포인트는 없다. 최근 리그 3경기에서는 단 18분 출전에 그치며 입지마저 좁아진 구보다. 반등하지 못한다면 일본 대표팀 에이스 자리도 지킬 수 있을지 장담할 수 없다.

한편 구보는 최근 결혼 소식을 알리기도 했다. 지난 2일 구보는 배우 후쿠하라 하루카와 각자의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 결혼 소식을 알렸다. 팬들은 "두 사람 다 너무 잘 어울린다", "세상에 너무 아름다운 신부다" 등의 반응을 보였다. 후쿠하라는 9~10월 A매치 기간에 구보의 등번호가 새겨진 일본 대표팀 유니폼을 입고 직접 경기장에 방문해 응원하기도 했다. 다만 구보는 A매치 기간에도 공격포인트를 기록하지는 못했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com