'손흥민 공백 치명타→결국 경질 엔딩' 극적 부활할까...EPL 리턴 1순위 등극

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 팀을 떠난 토트넘에서 경질됐던 토마스 프랭크 감독의 프리미어리그 복귀설이 불거졌다.

영국 매체 토크스포츠는 14일(한국시각) '프랭크 감독이 풀럼이 알바로 아르벨로아 감독을 경질할 경우 지휘봉을 잡을 유력한 후보로 거론되고 있다'고 보도했다.

매체는 '아르벨로아 감독은 부임 후 첫 6경기에서 단 1승도 거두지 못한 가운데, 오는 승격팀 헐 시티와의 홈경기에서 운명이 걸린 결전을 앞두고 있다. 풀럼은 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위에 처해 있으며 이번 시즌 승리가 없는 상태로, 아르벨로아 감독에게 주어진 시간은 얼마 남지 않았다'고 설명했다.

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epa13194658 Thomas Frank is presented as ambassador for a new DBU initiative at a press conference at VSK Aarhus in Aarhus, Denmark, 27 August 2026. The former Brentford and Tottenham coach Thomas Frank will promote the initiative Future Football Clubs, to strengthen youth soccer in Denmark. EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

아르벨로아 체제의 풀럼은 결과만 나쁜 게 아니다. 내부 결집이 전혀 안된 모습으로 보인다. 구단 내부 분위기도 심상치 않다. 토크스포츠는 '풀럼 소식통에 따르면, 헐 시티전 이후 이어지는 코번트리 원정까지의 두 경기가 아르벨로아 감독의 미래에 결정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다'고 밝혔다.

또 '스페인 출신의 아르벨로아 감독은 입스위치에 1대2로 패한 뒤 자신을 향한 비판에 강하게 맞서며 압박감을 느끼고 있다는 주장을 일축했다'면서도 '전 레알 마드리드 감독이었던 그와 팀 내 일부 베테랑 선수들 사이에 구단 안팎으로 갈등과 긴장감이 감돌고 있는 것으로 알려졌다'고 언급했다.

아르벨로아 감독이 경질될 경우, 프랭크 감독에게 기회가 갈 수 있다. 매체는 '프랭크 감독은 지난 2월 토트넘에서 경질된 이후 야인으로 지내고 있으며, 영입 시 상당한 수준의 연봉을 요구할 것으로 보인다. 프랭크 감독은 지난여름 마르코 실바 감독이 떠났을 당시에도 풀럼의 차기 감독 후보군으로 이름이 오른 바 있다'고 덧붙였다.

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epa13194656 Thomas Frank is presented as ambassador for a new DBU initiative at a press conference at VSK Aarhus in Aarhus, Denmark, 27 August 2026. The former Brentford and Tottenham coach Thomas Frank will promote the initiative Future Football Clubs, to strengthen youth soccer in Denmark. EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

프랭크 감독은 브렌트포드에서 굉장히 인상적인 모습을 보여준 후에 지난 시즌 토트넘에 부임했다. 프랭크 감독의 어깨는 무거웠다. 손흥민이 토트넘을 떠나기로 결정하면서 에이스와 주장의 부재를 동시에 해결해야 했기 때문이다. 구단에서 지원이 없었던 건 아니었지만 프랭크 감독은 끝내 손흥민 공백을 채우지 못했고, 경질 엔딩으로 막을 내렸다.

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하지만 브렌트포드 시절에 보여줬던 지도력을 풀럼에서 증명할 수 있다면 다시 주가가 올라갈 것으로 예상된다. 다른 후보도 있다. 토크스포츠는 '또 다른 감독 후보군으로는 과거 입스위치를 이끌었던 키에런 맥케나 감독이 포함되어 있다'고 덧붙였다.