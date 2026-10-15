[ACL2 리뷰] '대거 로테이션' 강원, 잘하고도 졌다...프놈펜에 1-2 아쉬운 패배

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 잘하고도 패배했다. 강원은 15일 강릉하이원아레나에서 열린 프놈펜 크라운FC(캄보디아)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 그룹스테이지 H조 2차전에서 1대2로 패배했다.

강원은 지난 8월 진행된 감바 오사카(일본)와의 아시아챔피언스리그엘리트 플레이오프에서 석연치 않은 판정 끝에 패배해 ACL2로 향했다. 지난달 17일 열렸던 킷치SC(홍콩)와의 그룹스테이지 1차전에서 0대0 무승부로 출발했다. 승리하지 못했지만 소득은 있었다. 경기에 나선 14명 선수 평균 연령이 20.7세였을 정도로 젊은 팀을 꾸렸다. 주전 선수들에게는 휴식, 어린 선수들에게는 경험을 주겠다는 정경호 감독의 계획이었다.

2차전 상대인 프놈펜은 캄보디아 강호다. 2021년부터 리그 2연패를 해냈고, 최근 3시즌 연속 리그 준우승을 기록했다. 정 감독은 프놈펜을 상대로도 로테이션을 가동했다. 대신 유망주가 아닌 1군 벤치 자원 위주로 내보냈다.

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전반 중반까지는 어느 한 팀도 흐름을 잡지 못하는 양상으로 전개됐다. 프놈펜의 압박에 강원은 답을 찾지 못했다. 전반 30분 강원은 강윤규가 왼쪽에서 중앙으로 치고 들어온 뒤에 날린 슈팅부터 흐름을 잡기 시작했다. 전반 38분에는 결정적인 기회가 왔다. 강원 압박이 제대로 통했고, 조원우가 일대일 기회를 잡았다. 하지만 슈팅이 하늘로 솟았다.

완전한 강원의 흐름이었지만 실점을 순식간에 허용했다. 전반 44분 킷치의 단순한 공격이 가이토 미일란트에게 향했다. 수비 견제에도 불구하고, 벼락같은 발리 슈팅으로 강원 골망을 흔들었다.

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후반 들어서도 강원이 경기를 지배했다. 포기하지 않고 두들긴 강원이 후반 15분 동점골을 기회를 잡았다. 박상혁이 압박할 때 넘어지며 페널티킥이 선언됐다. 아부달라가 깔끔하게 성공했다.

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강원이 동점골을 넣은 뒤에 경기장 분위기가 어수선해졌다. 아부달라 대신 들어간 제시가 투입되자마자 부상을 당해 강원은 악재가 발생했다. 정 감독은 어린 선수들을 투입하며 승리를 노렸다.

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하지만 이번에도 집중력이 아쉬웠다. 후반 32분 강원 진영에서 나온 안일한 플레이로 인해 페널티킥을 허용했다. 모세스 다이어에게 실점했다. 강원은 다시 두드렸지만 두 번째 동점골은 없었다. 판정 운도 따르지 않았다. 좋은 경기를 하고도 홈에서 승점을 얻지 못한 강원이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com