FIFA 평의회서 고개 숙인 인판티노, 3시간 반 뭇매…"회장 자격 없다" 퇴진 압박도

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 결국 고개를 숙였다.

영국 BBC는 15일(한국시각) 스위스 취리히에서 열린 FIFA 평의회에서 인판티노 회장이 논란이 된 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 추진 과정에 관해 사과했다고 전했다. 37명으로 구성된 평의회의 회의는 3시간30분 동안 진행됐다. 인판티노 회장은 FFE 추진 과정을 평의회에 미리 알리지 않은 점에 대해 사과한 것으로 전해졌다.

FFE는 지난 7월 FIFA가 월드컵 등 주요 대회의 상업권을 관리하는 별도 사업체를 만들고 일부 지분을 민간 자본에 매각하려던 구상이다. 관련 사업 지분 약 20%를 42억달러에 넘기는 방안이 포함됐다. 약 200억달러로 산정된 사업가치와 거래 추진 절차가 논란이 됐고, 유럽축구연맹(UEFA)을 중심으로 반발이 확산되면서 계획은 철회됐다.

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이날 회의에서는 2026년 북중미월드컵 당시 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건의 퇴장 징계 유예 문제도 논의됐다. 발로건은 보스니아헤르체고비나전에서 퇴장당했지만 출전 정지 처분이 유예돼 벨기에와 16강전에 출전했다. 이 과정에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 인판티노 회장에게 직접 연락해 징계 재검토를 요청한 것으로 밝혀져 공정성 논란이 번졌다. FIFA는 비슷한 사례를 막기 위한 규정 변경을 논의했으나, 관련 결론은 추가 자료 제출 이후로 미뤘다.

지난해 트럼프 대통령에게 수여된 FIFA 평화상도 조사 대상에 올랐다. FIFA 사회책임위원회는 상 제정과 수여 경위를 검토해 12월 평의회에 보고할 예정이다.

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데비 휴잇 잉글랜드축구협회장 겸 FIFA 부회장은 회의 뒤 BBC를 통해 "구체적으로 요청한 질문에 어떤 답도 얻지 못했다"며 "이 질문에 답하지 않는다면 그는 FIFA 회장으로서 자격이 없다"고 지적했다. 휴잇은 "FFE 관련 자료를 여러 차례 요구했지만 받지 못했고, 회의에서도 '서면으로 질의를 다시 제출하라'는 답변을 들었다"고 밝혔다. 그러면서 "인판티노 회장이 진정으로 잘못을 인정한다면 관련 문서부터 공개해야 한다"고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com