"초대박" 韓 축구 에이스 극찬 터졌다! 이강인 효과 폭발…AT 마드리드 새 프로젝트 핵심→마케팅 측면에서 매우 유리한 조건

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in lines up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이것이 바로 '이강인 효과'다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 15일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드가 올 시즌 처음으로 오후 2시 경기를 치른다. 이는 올 시즌 아틀레티코 마드리드가 치르는 경기 중 가장 이른 시간대다. 이강인 합류 이후, 이 시간대는 마케팅 측면에서 아틀레티코 마드리드에 매우 유리한 조건이 됐다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 17일 오후 9시 스페인 바르셀로나의 에스타디 코르네야-엘 프라트에서 에스파뇰과 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기를 치른다. 아틀레티코 마드리드는 최근 4연승하며 2위(6승1무1패)에 랭크돼 있다. 14일 홈에서 맨유(잉글랜드)와 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 경기를 치른 탓에 피로도가 있을 수 있지만, 2대0 승리로 분위기를 제대로 탄 상태다.

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epa13298356 Atletico Madrid's player Kang-in Lee takes part in a training session at Majadahonda sports city in Madrid, Spain, 12 October 2026. Atletico Madrid will face Manchester United in a UEFA Champions League soccer match on 13 October 2026. EPA/SERGIO PEREZ

'문도데포르티보'는 '아틀레티코 마드리드는 올 시즌 이전까지 오후 4시 15분이 가장 이른 경기 시간이었다. 레알 마드리드 등을 상대로 총 세 차례 이 시간대에 경기를 치렀다. 그 외의 모든 경기는 더 늦은 시간에 열렸다. 에스파뇰과의 경기는 한국 시각으로 오후 9시에 중계된다. 이는 한국에서 축구 경기를 시청하기에 아주 적절한 시간대다. 아틀레티코 마드리드가 이강인의 고국인 한국에서 브랜드 입지를 지속적으로 확장하는 데 기여하고 있다. 이러한 흐름은 이강인 공식 영입 발표 전부터 시작됐다. 당시 BTS의 슈가가 아틀레티코 마드리드의 새로운 유니폼을 입고 무대에 등장하는 일이 있었다. 구단이 공식적으로 유니폼을 공개하기 불과 몇 시간 전에 벌어진 일이었다. 아틀레티코 마드리드가 한국에서 진행한 미니 투어와 서울 광화문 광장에서 이루어진 이강인 영입 발표 역시 이러한 성장세에 힘을 보탰다'고 했다.

Atletico Madrid's Lee Kang-in, right, is challenged by Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

이 매체는 '이 모든 요소는 한국 내 아틀레티코 마드리드를 향한 열기를 더욱 뜨겁게 만들고 있다. 실제로 아틀레티코 마드리드의 경기를 직접 보기 위해 마드리드를 찾는 한국인들이 늘고 있다. 이강인 합류 이후 아시아 전역에서 구단 유니폼에 대한 수요도 크게 증가했다. 이강인은 경기장 안에서도 뛰어난 활약을 펼치며, 올 여름 구단이 영입한 선수 중 가장 중요한 자원 중 하나로 자리잡았다. 그는 공식 10경기에서 2골-1도움을 기록했고, 팀 내에서 결정적인 장면을 가장 많이 만들어내는 선수로 활약하고 있다. 이러한 기록은 그가 아틀레티코 마드리드의 폭넓은 팬들에게 찬사를 받는 계기가 됐다. 그가 처음 경기에 나선 이후 아틀레티코 마드리드 팬들은 그의 경기 스타일을 높이 평가하며 그를 구단의 새 프로젝트에 없어선 안 될 핵심 선수로 여기고 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com