韓 축구 경사 났다! '괴물 수비수' 김민재 EPL 러브콜 폭발…아스널 공식 영입 리스트 '즉시 전력감' 시스템 적합→높은 수준에 도달한 수비수

Bayern's Kim Min-jae, left, challenges for the ball with Osnabrueck's Robin Meissner during the German soccer cup match between VfL Osnabrueck and Bayern Munich in Osnabrueck, Germany, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO; GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

SV Elversberg's German defender #19 Lukas Pinckert and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between SV Elversberg and FC Bayern Munich in Spiesen-Elversberg, southwestern Germany, on September 13, 2026. (Photo by Andreas SCHLICHTER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨) 이적설이 또 나왔다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) '디펜딩 챔피언' 아스널이 노리고 있다.

영국의 '코트오프사이드'는 15일(이하 한국시각) '아스널의 수비진 보강이 불가피해졌다. 김민재를 내년 1월 이적 시장 영입 후보 명단에 ??올린 것으로 알려졌다'고 보도했다.

미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 2026~2027시즌 EPL 개막 6경기에서 5승1패(승점 15)를 기록하며 2위에 랭크돼 있다. 2연속 정상을 향해 도전하고 있다. 위험 요소가 발생했다. 윌리엄 살리바, 피에로 인카피에 등이 부상으로 이탈해 수비진 보강이 절실한 상황이다.

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Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae looks on during the German first division Bundesliga football match between SV Elversberg and FC Bayern Munich in Spiesen-Elversberg, southwestern Germany, on September 13, 2026. (Photo by Andreas SCHLICHTER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

이 매체는 독일 이적 시장에 정통한 크리스티안 폴크 기자의 보도를 인용했다. 폴크 기자는 "김민재는 아스널의 공식 영입 명단에 올랐다. 인카피에의 부상이 아스널의 관심 재점화에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

'코트오프사이드'는 '김민재 영입에 마우리치오 미켈리 수석 스카우터와의 인연은 특히 중요하다. 아스널은 나폴리(이탈리아)에서 성공적인 경력을 쌓은 미켈리를 영입했다. 그는 김민재를 발굴하는 데 중요한 역할을 했고, 김민재는 이후 나폴리의 이탈리아 세리에 A 우승에 크게 기여했다'고 했다.

Soccer Football - Bundesliga - SV Elversberg v Bayern Munich - Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg, Germany - September 13, 2026 SV Elversberg's David Mokwa in action with Bayern Munich's Kim Min-jae REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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이 매체는 '김민재는 바이에른 뮌헨과 2028년까지 계약한 상태다. 하지만 그의 장기적인 미래는 불확실한 상태다. 김민재는 아스널에 검증된 기량을 제공할 수 있다. 아스널은 즉시 투입할 수 있는 선수가 필요하다. 김민재는 바로 그런 선수다. 발이 빠르고 몸싸움에 적극적이다. 높은 위치에서 수비하는 것에도 능숙하다. 이 모든 자질은 아스널의 시스템에 적합하다. 그는 나폴리 시절 루치아노 스팔레티 감독조차 극찬하게 만들었다. 몇 년 전의 일이지만, 이는 김민재가 이미 얼마나 높은 수준에 도달했는지를 보여준다. 가장 큰 관건은 바이에른 뮌헨이 겨울 이적 시장에서 김민재 매각을 추진할 것인가 하는 점이다. 바이에른 뮌헨이 김민재를 적절한 가격에 내놓는다면, 미켈리 단장이 과거 자신이 발굴했던 유망주를 다시 영입하는 것은 매우 합리적인 선택이 될 것'이라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com