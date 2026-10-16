"헐크처럼 옷을 벗어버렸다" 만기전역 짐승남 오현규 소속팀서 2골 1도움 원맨쇼 '대폭발', 호펜하임전 3-2 승리 주역 '우뚝'…평점 9.3점→상탈 세리머니 점수도 '만점'

Soccer Football - UEFA Europa League - TSG 1899 Hoffenheim v Besiktas - SNP Arena, Sinsheim, Germany - October 15, 2026 Besiktas' Oh Hyeon-gyu celebrates scoring their third goal with Salih Ozcan and Leandro Trossard REUTERS/Heiko Becker

Soccer Football - UEFA Europa League - TSG 1899 Hoffenheim v Besiktas - SNP Arena, Sinsheim, Germany - October 15, 2026 Besiktas' Oh Hyeon-gyu celebrates after the match REUTERS/Heiko Becker

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 A매치에서 다소 아쉬운 활약으로 일관한 국대 스트라이커 오현규(베식타시)가 소속팀에서 놀라운 원맨쇼를 펼치며 모처럼 존재감을 과시했다.

오현규는 16일(한국시각) 독일 진스하임의 프리제로 아레나에서 열린 호펜하임과의 2026~2027시즌 유럽유로파리그(UEL) 2차전에서 최전방 공격수로 선발출전해 홀로 2골 1도움을 기록하며 팀의 3대2 짜릿한 승리를 이끌었다.

빈공 속 0-0으로 맞이한 후반 15분, 팽팽하던 0의 균형을 깬 건 다름아닌 오현규였다. 오현규는 상대 골문 앞에서 살짝 방향만 바꿔놓는 패스로 아미르 무리요의 선제골을 어시스트했다.

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후반 23분 피스닉 아슬라니에게 동점골을 헌납해 1-1 동점 상황이던 후반 27분, 이번엔 직접 골망을 가르며 팀에 다시금 리드를 선물했다. 팀 역습 상황에서 빠르게 수비 뒷공간을 파고든 오현규는 주니오르 올라이탄의 침투패스를 받아 달려나온 상대 골키퍼를 피해 침착한 오른발 슛으로 골문을 열었다.

기세를 탄 오현규는 후반 34분 일한 파킬리의 우측 땅볼 크로스를 문전에서 슬라이딩 슈팅으로 밀어넣으며 멀티골을 뽑았다. 경기 전 '오늘 멀티골을 넣겠다'라고 예고한 대로다. 오현규는 득점 후 유니폼 상의를 벗어 코너플랙에 걸어두고 플랙을 들어보이는 세리머니를 펼치며 원정팬의 도파민을 폭발시켰다. 유니폼 상의를 벗는 행위로 주심으로부터 경고를 받자마자 고개를 숙여 인사하는 한국식 예의 범절(?)도 선보였다.

Besiktas' South Korean forward #09 Hyeongyu Oh (C) scores the 1-3 goal against Hoffenheim's German goalkeeper #01 Oliver Baumann (L) during the UEFA Europa League football match between Hoffenheim and Besiktas in Sinsheim, on October 15, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

Besiktas' South Korean forward #09 Hyeongyu Oh (L) celebrates scoring the 1-3 goal during the UEFA Europa League football match between Hoffenheim and Besiktas in Sinsheim, on October 15, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

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베식타시는 후반 43분 일본 수비수 마치다 코기에게 추격골을 헌납했지만 더 이상의 추가 실점을 하지 않으면서 적지에서 3대2 승리를 챙겼다. 오현규는 후반 45분 세미흐 클르츠소이와 교체될 때까지 90분간 그라운드를 누볐다. 슈팅 7개로 2골, 키패스 2개로 1도움을 올리며 평점 9.3점(소파스코어)을 챙겼다. 포지션상 계속해서 부딪힌 마치다와의 '미니 한-일전'에서도 판정승을 거뒀다. 1차전에서 마르세유를 4대1로 대파한 베식타시는 2전 전승을 달리며 4위로 점프하며 좋은 기세를 이어나갔다.

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오현규는 경기 후 "정말 치열한 경기였다. 상대팀은 매우 공격적으로 나왔고, 난 그들보다 우리가 더 강하게 플레이해야 한다는 걸 느꼈다. 감독님께서도 투지있게 싸우라고 주문했다. 나는 경기장에서 그것을 증명해 보였다. 감독님과 팬분들이 나를 믿어주는 한, 나는 언제나 최선을 다할 것"이라고 소감을 말했다.

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오현규는 올 시즌 두산 블라호비치라는 유벤투스 출신 강력한 경쟁자의 합류로 주전 입지가 이전 시즌에 비해 좁아졌다. 튀크키예 쉬페르리그 6경기에 출전해 아직 골맛을 보지 못했다. 지난 12일 코자엘리스포르(2대1 승)전에선 90분 내내 벤치에 대기했다. 하지만 주중 경기에서 출전 기회를 받은 오현규는 시즌 8번째 경기만에 시원한 마수걸이포에 멀티골까지 꽂으며 빈첸초 이탈리아노 감독의 눈도장을 확실히 찍었다. 9~10월 통합 A매치 4연전에서 다소 부진했던 모습도 떨쳐냈다.

오현규와 더불어 국대 동료 공격수인 조규성(미트윌란)도 같은 날 알바니아 엘바산 아레나에서 열린 에그나티아와의 유로파콘퍼런스리그 리그 페이즈 1차전 원정경기에서 0-1로 뒤지던 전반 33분 감각적인 헤더로 동점골을 가르며 1대1 무승부를 뒷받침했다. 조규성은 올 시즌 4골 1도움을 기록 중이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Hoffenheim's Koki Machida, right, and Istanbul's Hyeon-gyu Oh, left, challenge for the ball during the Europa League opening phase soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and Besiktas Istanbul, in Sinsheim, Germany, Thursday, Oct. 15, 2026 (Uwe Anspach/dpa via AP) CORRECTION: corrects competition to Europa League instead of Conference League THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO; GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT