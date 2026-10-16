공항 미사일 맞았는데 "아시안컵 정상개최"? 사우디 조직위 발표 논란…AFC 결정에 촉각

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 사우디아라비아가 2027 아시안컵 정상 개최가 가능하다는 입장을 드러냈다.

사우디아시안컵 조직위는 16일(한국시각) SNS를 통해 성명을 내놓았다. 이들은 '조직위는 아시아축구연맹(AFC) 및 관련 당국과 지속적으로 협의 중이며, 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 개최할 예정인 대회를 성공적으로 개최하기 위한 준비를 계속 하고 있다'고 적었다. 이어 '운영 전반에 걸쳐 승인된 일정에 따라 준비가 진행되고 있으며, 경기장 및 부대시설, 서비스 준비도 완료됐다'며 '대회에 참가하는 모든 이들에게 완벽한 경험을 제공할 것'이라고 덧붙였다. 또 '조직위는 대회에 필요한 모든 지원을 계속할 것을 약속한다'며 '사우디의 위상에 걸맞은 대회를 준비해 성공을 위한 최적의 환경을 조성하겠다'고 다짐했다.

사우디는 최근 예멘 후티 반군과 교전 중이다. 지난 11일에는 수도 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 미사일에 피격 당해 최소 121명이 숨지고 300명 이상이 다쳤다. 사우디가 반격에 나섰지만, 후티 반군은 사우디 영공 전체를 군사작전 대상으로 선포하며 공항 뿐만 아니라 정유시설, 공군 기지 공습을 시사했다.

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도널드 트럼프 미국 대통령은 "(후티반군의 사우디) 공격 소식을 접했으며, 곧 결정이 내릴 것"이라며 개입 가능성을 시사했다. 미국-이란 전쟁이 좀처럼 소강 국면에 접어들지 않는 가운데, 사우디까지 전선이 확대될 경우 중동 정세 전체가 흔들릴 것이라는 우려가 이어지고 있다.

분쟁이 확대될 조짐을 보이자, 참가국들의 우려가 이어지고 있다. 이런 가운데 셰이크 살만 빈 이브라힘 AFC 회장은 프랑스24와의 인터뷰에서 "결정을 서두르진 않을 것이다. 대회 준비는 예정대로 진행되고 있다. 오는 11월 말까지 기다릴 것"이라면서도 대회를 1년 연기할 수도 있다는 생각도 드러냈다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com