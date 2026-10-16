韓 국가대표 공격수 포효! 오현규 2골-1도움 '상의 탈의 세리머니'→최고 평점 9.3 폭발 "나를 믿어주는 한 모든 것을 쏟아붓겠다"

Soccer Football - UEFA Europa League - TSG 1899 Hoffenheim v Besiktas - SNP Arena, Sinsheim, Germany - October 15, 2026 Besiktas' Oh Hyeon-gyu celebrates scoring their third goal with Salih Ozcan and Leandro Trossard REUTERS/Heiko Becker

Soccer Football - UEFA Europa League - TSG 1899 Hoffenheim v Besiktas - SNP Arena, Sinsheim, Germany - October 15, 2026 Besiktas' Oh Hyeon-gyu celebrates after the match REUTERS/Heiko Becker

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 공격수 오현규(베식타시)가 포효했다.

오현규는 16일(이하 한국시각) 독일 호펜하임의 SNP 아레나에서 열린 호펜하임(독일)과 2026~2027시즌 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2차전에서 2골-1도움을 기록하며 베식타시(튀르키예)의 3대2 승리를 이끌었다.

이날 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출격한 오현규는 후반 15분 아미르 무리요의 선제골을 도우며 '원맨쇼'를 시작했다.

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경기가 0-0으로 팽팽하던 상황에서 오현규가 문전 오른발 슈팅을 시도한 것이 무리요 앞으로 향했다. 무리요가 그대로 밀어 넣어 득점했다. 유럽축구연맹(UEFA)은 오현규의 어시스트로 기록했다.

기쁨도 잠시. 베식타시는 후반 23분 피스니크 아슬라니에게 동점 골을 내줬다. 오현규가 해결사로 나섰다. 불과 7분 만에 멀티골을 뽑아내는 집중력을 발휘했다. 그는 후반 27분 역습 상황에서 주니오르 올라이탕이 내준 침투패스를 오른발로 마무리했다. 후반 34분에는 일한 파클르가 오른쪽에서 넘긴 땅볼 크로스를 슬라이딩 슛으로 마무리했다. 베식타시가 3-1로 앞서나갔다. 오현규는 유니폼 상의를 벗고서 시즌 첫 멀티 골의 기쁨을 만끽했다.

Istanbul's scorer Hyeon-gyu Oh, right, and his teammate Leandro Trossard celebrate their side's third goal during the Europa League opening phase soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and Besiktas Istanbul, in Sinsheim, Germany, Thursday, Oct. 15, 2026 (Uwe Anspach/dpa via AP) THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO; GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

Soccer Football - UEFA Europa League - TSG 1899 Hoffenheim v Besiktas - SNP Arena, Sinsheim, Germany - October 15, 2026 Besiktas' Oh Hyeon-gyu celebrates scoring their third goal REUTERS/Heiko Becker

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베식타시는 후반 43분 마쓰다 고키에게 한 골을 내줬지만, 추가 실점 없이 리그 페이즈 2연승을 이어갔다.

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앞서 UEL 예선에서 1골, 리그에서 득점 없이 1도움을 올린 오현규는 이날 2골-1도움을 더했다. 올 시즌 누적 공격포인트를 공식전 3골-2도움으로 늘렸다.

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경기 뒤 오현규는 "정말 치열한 경기였다. 감독님이 싸워야 한다고 했고, 난 그걸 경기장에서 보여줬다. 승리해서 기쁘다. 감독님과 팬들이 나를 믿어주는 한 모든 것을 쏟아붓겠다"고 말했다.

축구 전문 통계 없체 '풋몹'은 오현규에게 평점 9.3점을 줬다. 이는 양 팀 최고이자, 압도적 1위 기록이다. 오현규는 올 시즌 '새 얼굴' 두산 블라호비치에게 주전 자리를 내주며 팀 내 입지가 좁아져 어려운 시간을 보내고 있었다. 하지만 이날 자신의 가치를 다시 한번 입증했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com