'캡틴' 손흥민 '라스트 댄스' 날벼락! AFC 회장 '오피셜' 공식발표 나왔다…"아시안컵, 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 손흥민, 오세훈과 포옹하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김가을 기자]상황이 심상치 않다. 중동 정세 불안 속 아시안컵이 1년 연기될 수 있다.

영국 '로이터통신'은 15일(이하 한국시각) '살만 빈 이브라힘 알칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장이 국제축구연맹(FIFA) 평의회가 열리는 스위스 취리히에서 취재진과 만나 내년 AFC 아시안컵에 대해 언급했다'고 보도했다.

알칼리파 회장은 "11월 말까지는 기다릴 수 있다. 지역 내 상황이 매우 빠르게 더 나아질 수도, 더 나빠질 수도 있다. 앞으로 어떤 일이 일어나는지 지켜봐야 한다. 필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다. 다만, 현재로서는 상황을 주시하고 있다. 모든 것은 예정대로 진행되고 있다"고 말했다.

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2027년 AFC 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아 수도 리야드를 비롯해 제다, 알코바르 3개 도시에서 열릴 예정이다. 하지만 지난 10일 사우디아라비아 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 친이란 성향의 예멘 후티 반군 소행으로 추정되는 미사일 공격을 받아 13명이 숨지고 300여명이 다쳤다. 이튿날에도 정체불명의 발사체가 공항 터미널을 타격해 사상자가 발생했다. 리야드 도심 한복판에서도 강력한 연쇄 폭발음이 들리는 등 안보 불안이 이어지면서 AFC 아시안컵의 파행 가능성도 제기된다. 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디의 리야드, 제다, 알코바르 3개 도시에서 치러질 예정이다.

FILE PHOTO: Smoke and flames rise from King Khalid Airport, after Yemen's Iran-backed Houthis said they attacked the airport, in Riyadh, Saudi Arabia, October 8, 2026, in this screengrab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. BEST QUALITY AVAILABLE. Verification lines: The location was verified as Riyadh, Saudi Arabia, from the airport buildings, light poles, and painted tarmac markings which matched satellite imagery. Coordinates: 24.952651844496998, 46.70783371105999 Smoke was seen rising from a stationary aircraft at Riyadh airport on Thursday, according to a witness and three people briefed on the matter. There was no immediate official confirmation from Saudi authorities on the reported incident. No versions of the video were found posted online before October 8./File Photo

이미 현지에서 개최하려던 대형 스포츠 행사들이 잇따라 차질을 빚고 있다. 21일부터 24일까지 사우디아라비아에서 열릴 예정이던 특급 테니스 이벤트 '식스 킹스 슬램'은 12월 27∼30일로 전격 연기했다. 또한, FIFA와 사우디e스포츠연맹은 16일부터 25일까지 제다에서 개최될 예정이었던 비디오 축구게임 대회 'FIFAe 파이널 2026'을 연기했다고 했다. 대회 주최 측은 성명을 통해 "최근 해당 지역 내 정세와 대회 개최에 필요한 물류 준비에 미치는 영향을 평가한 결과"라고 설명했다. 새로운 일정 등 구체적인 내용은 추후 발표하겠다고 전했다. 대회 연기에 앞서 이미 일본과 브라질은 자국 대표팀의 참가를 철회했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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한편, 아시안컵의 정상 개최가 불투명해지면서 참가국들의 대회 준비에도 영향을 미치게 됐다. 대한민국은 아시안컵 대비를 위해 11월 A매치 기간에 사우디아라비아를 포함한 중동 국가에서 두 차례 원정 친선 경기를 추진 중이었다. 아시안컵이 연기되면 대표팀의 로베르트 모레노 임시 감독 체제도 11월 A매치로 끝날 수 있다. 대한축구협회는 모레노 감독과 11월 27일까지 계약하면서 9∼11월 치르는 A매치 6경기 성과에 따라 내년 아시안컵까지 지휘봉을 맡기는 조건을 계약서에 넣었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com