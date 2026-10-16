"이것이 진정한 낭만" 박지성 맨유 후배, 위기의 친정팀 구하러 '무보수'로 3부서 뛴다

출처=안데르 에레라 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 맨유 미드필더 안데르 에레라(37)의 '낭만 커리어'가 축구계에 큰 울림을 던지고 있다.

에레라는 지난 7월 보카 주니어스(아르헨티나)를 떠나 '친정팀'인 레알 사라고사(스페인)에 입단해 화제를 모았다. 12세 나이에 사라고사 유스팀에 입단해 19살이던 2009년 프로 데뷔전을 치른 에레라는 2011년 아틀레틱 빌바오(스페인) 이적으로 사라고사를 떠난 후 맨유(잉글랜드), 파리생제르맹(프랑스), 빌바오, 보카 주니어스를 거쳐 무려 15년만에 "사라고사에서 은퇴하겠다"라는 약속을 지키기 위해 친정으로 돌아왔다.

에레레가 돌아왔을 때, 사라고사의 상황은 녹록지 않았다. 한때 스페인 프리메라리가(1부)에서 이변을 연출했던 팀은 강등을 거듭하며 3부리그로 떨어진 상태였다. 그럼에도 에레라는 은퇴 계획을 미루고 사라고사 유니폼을 입었다. 심지어 리그 최저 연봉을 받아들였고, 그마저도 구단 재단에 전역 기부하기로 했다. 사실상 무보수 계약을 맺은 것이다.

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에레라는 입단 당시 "나는 매우 성공적인 커리어를 보냈다. 안락하게 살 수 있는 만큼 충분한 여유가 있다. 그래서 나 자신에게 무료로 사라고사에서 뛰는 선물을 주기로 했다. 나는 내가 사랑하는 클럽과 도시를 돕고 싶다. 이것이 내가 바로 진정으로 하고 싶은 일"이라고 소감을 남겼다.

에레라와 사라고사는 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 에레라의 부친은 선수 출신으로, 조기 은퇴 후 사라고사 단장을 지냈다. 아버지를 따라 사라고사에서 성장하며 자연스럽게 유스팀에 입단한 에레라는 2008~2009시즌 후반기 사라고사 1군에서 핵심적인 역할을 하며 라리가 승격에 결정적인 기여를 했다. 백전노장이 된 에레라는 선수로서 남은 에너지를 승격에 쏟아붓겠다는 각오다.

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에레라의 커리어도 낭만 그 자체다. 맨유에서 성실한 플레이로 실력을 인정받았다. 특히, 첼시 에이스였던 에당 아자르를 밀착마크한 경기는 두고두고 회자가 된다. 조제 무리뉴 당시 맨유 감독에게 '감독님, 제가 그 선수를 마크해야 한다면 화장실까지 따라가겠습니다'라고 했다. 그는 아버지의 영향으로 유럽을 떠나 2025년 보카 주니어스(아르헨티나)에 깜짝 입단했다. 사라고사는 과거 파블로 아이마르, 안드레스 달레산드로, 디에고 밀리토 등 아르헨티나 출신 선수를 대거 영입했다. '아르헨티나 선수들은 절대 실망시키지 않는다. 상황이 어려워질 때면 언제나 정면으로 맞서고, 가진 모든 것을 쏟아부으며 싸운다'라는 아버지의 말을 기억한다. 자연스레 어릴 적부터 아르헨티나 축구, 특히 보카 주니어스에서 뛰던 '천재 플레이메이커' 후안 로만 리켈메를 '팔로우'했다.

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보카 주니어스 입단 기회가 왔을 때 고민없이 계약서에 서명했다. 입단 초기 부상으로 팀에 별다른 기여를 하지 못했던 에레라는 부상으로 교체되는 과정에서 눈물을 왈칵 쏟으며 팬들의 마음을 울렸다. 그는 복귀 후 29경기를 뛰며 보카 주니어스 구단의 마음도 훔쳤다. 보카 주니어스는 계약 연장에 대한 강한 의지를 드러냈으나, 에레라는 집으로 돌아가야 할 때라고 느끼며 '쿨하게' 작별했다.

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에레라는 말했다. "내 기억 속 사라고사는 유럽클럽대항전에 나서고, 우승 트로피를 두고 경쟁하며, 스페인과 유럽 강호들과 대등하게 싸웠던 팀이다. 나는 내 모든 능력과 경험, 그리고 열정을 쏟아부어 이 클럽을 본래 있어야 할 자리로 되돌려 놓을 것이다. 이것이 바로 선수로서 이루고 싶은 마지막 꿈이다."

스페인 3부리그 그룹2에 속한 사라고사는 7라운드 현재 5승1무1패 승점 16점으로 선두를 달리고 있다. 개막 후 주장 완장을 차고 3경기 연속 출전한 에레라는 허리 부상으로 2경기에 결장한 뒤 이달 초 복귀했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com