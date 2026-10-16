'이강인과 차이 너무 크다' 日 에이스 구보 다케후사 어쩌나…교체 투입 최저 평점 굴욕→최근 6경기 총 47분 눈물

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

(260827) -- MADRID, Aug. 27, 2026 (Xinhua) -- Real Madrid's Alvaro Carreras (down) vies with Real Sociedad's Kubo Takefusa during a La Liga football match between Real Madrid and Real Sociedad at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, on Aug. 26, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

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[스포츠조선 김가을 기자]'일본 에이스' 구보 다케후사(레알 소시에다드)의 상황이 좋지 않다.

펠레그리노 마타라초 감독이 이끄는 레알 소시에다드는 16일(이하 한국시각) 벨기에 브뤼셀 생질의 덴 드레이프에서 열린 루아얄 위니옹 생질루아즈(벨기에)와의 2026~2027시즌 유로파리그(UEL) 리그페이즈 원정 경기에서 1대1로 비겼다.

구보는 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 팀이 1-0으로 앞서던 후반 23분 루카 수치치와 교체돼 그라운드를 밟았다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 구보는 이날 22분 동안 터치 12회, 패스 성공률 89%(8/9)를 기록하는 데 그쳤다. '풋몹'은 구보에게 평점 5.8점을 주는 데 그쳤다. 이는 양 팀 통틀어 안데르 바레네체아(레알 소시에다드)와 최저점이다.

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Soccer Football - UEFA Europa League - Real Sociedad v AFC Bournemouth - Reale Arena, San Sebastian, Spain - September 17, 2026 AFC Bournemouth's Ryan Christie in action with Real Sociedad's Takefusa Kubo and Luka Sucic REUTERS/Vincent West

일본 축구 전문 매체 '사커킹'은 '구보가 스페인 현지 언론의 엄격한 평가를 받았다. 그는 3경기 만에 그라운드에 나섰지만, 눈에 띄는 활약을 보이지 못했다. 현지 언론에선 구보가 고통받고 있다고 평했다. 그는 최근 공식 6경기에서 총 47분을 뛰는 데 그쳤다'고 전했다.

이 매체에 따르면 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '마타라초 감독의 새로운 전술 옵션으로 공격형 미드필더 역할을 맡았다. 수비 부담은 줄었지만, 자신의 플레이 스타일과 전혀 맞지 않는 경기 전개 속에서 결국 아무것도 만들어내지 못했다'고 했다.

Atletico Madrid's Lee Kang-in, right, is challenged by Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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이강인(아틀레티코 마드리드)과 180도 다른 모습이다. 둘은 한-일을 대표하는 축구 스타로 어린 시절부터 친분을 쌓았다. 이강인은 14일 홈에서 열린 맨유(잉글랜드)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 대결에 선발로 나서 팀의 2대0 승리에 힘을 보탰다. 그는 선제골이자 이날의 결승 포인트가 된 득점의 시발점이 되는 멋진 전진 패스를 선보였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com