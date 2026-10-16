"난 맨발로 잔디를 밟는다" 루틴 부자 오현규의 '맨발 워밍업', UEFA 공식계정 통해 유럽 전역에 퍼졌다

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출처=유럽유로파리그 공식 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]유럽축구연맹(UEFA)이 대한민국 간판 공격수 오현규(베식타시)의 '맨발 루틴'을 조명했다.

UEFA의 유럽유로파리그(UEL) 공식 계정은 16일(한국시각), '오현규의 경기 전 루틴'이라는 제목의 짧은 영상을 올렸다. 영상 속 오현규는 신발을 벗은 채 맨발로 잔디 위에서 두 발로 점프를 하며 몸을 풀고 있다. 귀에는 이어폰을 꽂고 있다. UEL는 "오현규는 준비가 됐다(Hyeongyu Oh is ready)"라고 적었다. 팔로워 1460여만명에 달하는 SNS 게시글을 통해 이제 유럽 전역에 오현규의 루틴이 퍼졌다.

이 영상은 타이밍상 오현규의 '원맨쇼'를 예고한 셈이 됐다. 오현규는 독일 진스하임의 프리제로 아레나에서 열린 호펜하임과의 2026~2027시즌 UEL 리그 페이즈 2차전 원정경기에서 홀로 2골 1도움을 폭발하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다.

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앞서 리그와 UEL 7경기에서 득점을 올리지 못했던 오현규는 이날 90분을 뛰며 시즌 마수걸이포와 멀티골을 쏘며 빈첸조 이탈리아노 베식타시 감독과 원정팬들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.

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결론적으로 오현규의 '루틴'이 제대로 통했다. 오현규는 팬들 사이에서 이미 유명한 '루틴 부자'다. 경기 전후 맨발로 잔디 위를 누빈다. 훈련과 경기 중엔 복서처럼 손목에 테이핑을 두르고, 반바지를 허벅지가 훤히 보이도록 말아 올린다. 오현규는 지난 2026년 북중미월드컵 당시 "모든 걸 다 설명해 드릴 순 없다. 나만의 비밀, 나만의 루틴이기 때문"이라며 "몇 년 동안 해오던 루틴을 지금에야 이렇게 알아줘서 감사하다"라고 말하며 웃었다.

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셀틱에서 오현규와 한솥밥을 먹었던 대표팀 동료 양현준(셀틱)은 "(오)현규형이 그걸(루틴)로 잘 하니까 따라해야 한다. 좋은 건 따라해야 한다. 현규형은 셀틱 시절부터 그렇게 해왔다. 셀틱의 외국 선수들도 다 따라했다"라고 증언했다.

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훈련을 마치고 상의를 탈의하는 것도 오현규의 루틴 중 하나로 알려졌다. 이날은 경기 중에 '상탈(상의 탈의)'을 '시전'했다. 후반 15분 미카엘 무리요의 선제골을 어시스트하고 후반 28분 팀의 두번째 골을 넣으며 2-1 리드를 안긴 오현규는 후반 34분 슬라이딩 슈팅으로 3번째 골을 폭발한 후 유니폼 상의를 벗어 코너 플랙에 거는 세리머니를 펼쳤다.

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그는 팀 동료, 원정팬들과 어우러져 한바탕 세리머니를 즐긴 뒤 유니폼 상의 탈의로 경고를 내민 주심을 향해 꾸벅 인사를 했다. 그는 "정말 치열한 경기였다. 상대팀은 매우 공격적으로 나왔고, 난 그들보다 우리가 더 강하게 플레이해야 한다는 걸 느꼈다. 감독님께서도 투지있게 싸우라고 주문했다. 나는 경기장에서 그것을 증명해 보였다. 감독님과 팬분들이 나를 믿어주는 한, 나는 언제나 최선을 다할 것"이라고 소감을 말했다.

오현규는 9~10월 통합 A매치 4연전 에콰도르전, 우루과이전, 베네수엘라전, 우즈베키스탄전에서 주전 투톱으로 낙점받아 3경기에 나섰으나, 아쉬운 경기력 속 1골에 그쳤다. 주장 손흥민(LA FC)과 불협화음을 보였다. 공간 침투, 포스트 플레이, 마무리 능력 등에서 부족한 모습을 보였다. 이날 경기를 통해 원톱 시스템에서 원톱으로 뛸 때 더 빛난다는 사실을 증명했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 오현규와 이동경이 질주하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/