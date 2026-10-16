"재밌게 해, 다치지 말고" '화성 출신·차두리 아빠' 전설 차범근, '승격 사투' 화성FC에 커피차 쐈다

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구 전설 차범근 '팀 차붐' 이사장이 승격 사투 중인 화성FC 선수단과 사무국 직원들에게 커피와 분식차를 선물했다.

차 이사장은 지난 15일 아들 차두리 감독이 이끄는 화성의 홈구장 화성종합경기타운으로 커피와 분식 차량을 보내며 시즌 막바지 일정과 원정 연전을 소화하고 있는 선수단과 임직원들을 응원했다.

이날 현장에 도착한 차량에는 화성 지역을 연고로 도전을 이어가는 선수들을 향한 따뜻한 메시지가 눈길을 끌었다. 현수막에는 '제가 태어난 화성에서 새로운 역사를 써 내려가는 여러분께 진심으로 감사드린다. 멋진 청춘들이 뛰는 화성FC, 차범근이 응원합니다'라는 문구가 적혀있었다.

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특히 '재밌게 해, 다치지 말고!'라는 당부는 특유의 쿨하면서도 애정 어린 조언을 상기시켰다. 차두리 감독이 유소년 선수들에게 건네어 화제가 되었던 멘트와 결을 같이하는 이 메시지에는, 결과에 대한 압박감이 큰 시즌 막바지 선수들이 경기의 중압감에서 벗어나 온전히 축구를 즐기기를 바라는 대선배의 진심이 담겼다.

오전 훈련을 마친 선수들은 준비된 음식과 음료를 나누며 유쾌한 분위기 속에서 재충전의 시간을 가졌다.

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차 이사장의 든든한 지원으로 분위기를 끌어올린 5위 화성(승점 44)은 오는 18일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 리그 선두 수원 삼성(승점 56)과 K리그2 29라운드 원정경기를 치른다. 남다른 지도력으로 팀을 승격 플레이오프권에 올려놓은 차 감독의 목표는 구단의 첫 승격이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com