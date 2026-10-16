[오피셜]'한국인 최초 챔스 2연패' 이강인, AFC 올해의 국제선수상 2연패 사냥…韓 동료 황인범-日 우에다와 3파전

출처=이강인 SNS

출처=파리생제르맹 SNS

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구대표팀 간판스타 이강인(아틀레티코 마드리드)과 황인범(포르투)이 나란히 아시아 올해의 국제선수상 후보에 올랐다.

아시아축구연맹(AFC)은 16일(한국시각), 'AFC 어워즈 방콕 2026' 19개 부문 수상 후보 명단을 발표했다. 어워즈는 다음달 19일 태국 방콕 악스라 극장 킹파워에서 개최될 예정이다.

이강인, 황인범, 일본 대표팀 공격수 우에다 아야세(릴)는 올해의 국제선수 남자 부문 후보에서 경쟁한다. 지난 2025년 처음으로 올해의 국제선수상을 수상한 '천재 플레이메이커' 이강인은 한국 선수 최초 2년 연속 수상에 도전한다. 2025~2026시즌 전 소속팀 파리생제르맹(PSG) 소속으로 유럽챔피언스리그(UCL)에서 우승한 이력이 있어 2연패 수상 가능성이 높게 점쳐진다. 지난 여름 아틀레티코로 이적해 말라가전에서 환상적인 왼발 감아차기 중거리 슈팅으로 라리가 이달의 골을 수상했고, 9월 구단 이달의 선수상을 수상하는 등 올 시즌 초반에도 최고의 기세를 이어가고 있다.

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황인범과 우에다는 지난시즌까지 네덜란드 페예노르트에서 한솥밥을 먹었다. 둘은 지난여름 각각 포르투와 릴로 이적했다. 황인범은 2026년 북중미월드컵 조별리그 체코전에서 환상적인 칩샷으로 자신의 월드컵 데뷔골을 쐈고, 지난달 벤피카와의 더비에서도 데뷔골을 낚았다. 우에다는 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시에서 25골을 넣으며 득점왕에 올랐다.

AFP연합뉴스

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이강인, 황인범이 회복 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

2015년, 2017년, 2019년, 2023년 등 총 네 차례 올해의 국제선수상을 수상한 축구대표팀 주장 손흥민(LA FC)은 이번엔 최종 후보에 이름을 올리지 못했다.

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올해의 남자 선수상을 두고는 알리레자 베이란반드(트랙토르, 이란), 피라스 알부라이칸(알아흘리, 사우디아라비아), 살렘 알다우사리(알힐랄, 사우디아라비아)가 경쟁한다.

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여자 대표팀 간판 김혜리(수원FC 위민)는 2024년 이후 2년만에 여자 올해의 선수 후보에 올라 북한 김경영(내고향축구단), 호주 홀리 맥나마라(멜버른)와 경쟁하며 첫 수상을 노린다.

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올해의 남자 감독상 후보에는 조셉 몬테무로 호주 여자대표팀 감독, 구로다 고 마치다 젤비아 감독, 시라이 사다요시 일본 17세 이하(U-17) 여자대표팀 감독이 뽑혔다.

올해의 여자 감독상 후보에는 박윤정 대한민국 U-20 여자대표팀 감독과 마쉬아슈아슈 중국 여자 U-17 대표팀 감독, 마르지요 자파리 밤 카툰 감독이 이 이름을 올렸다.

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한국은 올해의 유망주(남, 녀), 올해의 축구협회 등에 후보를 배출하지 못했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

박윤정 감독. 출처=대한축구협회