'이게 다 이강인 때문이다' 맨유 후폭풍 일파만파…'선수단 구성 부실' 공개 저격 리산드로 마르티네스→"적절치 않은 감정 표현" 사과

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez fights for the ball with Atletico Madrid's Spanish defender #22 Alejandro Grimaldo during the UEFA Champions League, league phase, matchday 2, football match between Club Atletico de Madrid and Manchester United at the Metropolitano stadium in Madrid on October 13, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)의 상황이 심상치 않다. 리산드로 마르티네스(맨유)는 구단 수뇌부를 비판했고, 그 후폭풍이 계속되고 있다.

영국 언론 더선은 16일(이하 한국시각) '마르티네스가 맨유 수뇌부를 향해 격렬하게 분노를 표출했다. 에이든 헤븐이 왼쪽 풀백으로 출전해야 했던 상황 때문이었다'고 보도했다.

마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 14일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에서 0대2로 패했다. 이날 맨유는 킥오프 50초 만에 이강인의 킬패스에 당했다. 파블로 바리오스, 아데몰라 루크만의 연속골에 고개 숙였다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez in action with Atletico Madrid's Marcos Llorente REUTERS/Violeta Santos Moura

'더선'은 '마르티네스는 부상 이탈한 루크 쇼의 자리에 센터백엔 헤븐을 기용한 것이, 구단 수뇌부가 최고 수준에서 경쟁할 수 있을 만큼 탄탄한 선수단을 구축하지 못했음을 방증한다고 보고 있다. 마르티네스는 아틀레티코 마드리드에 패한 뒤 제이슨 윌콕스 디렉터를 공개 비판했다. 야망이 부족하다고 지적했다. 이로 인해 맨유 내부가 큰 혼란에 빠졌고, 마르티네스는 징계 뒤 사과문을 발표했다. 캐릭 감독은 쇼의 대체 자원으로 새 선수 영입을 원했지만, 구단은 재정적 여력이 없다는 이유로 이를 거부했다'고 전했다.

이 매체에 따르면 맨유 소식통은 "마르티네스는 헤븐을 왼쪽 풀백으로 기용해야 했던 상황이 선수단이 얼마나 부실하게 구성돼 있는지를 보여준다고 생각해 격분했다. 스쿼드가 충분히 좋지 않다는 뜻이다. 그리고 그 책임은 전적으로 구단 수뇌부에 있다"고 했다.

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez fights for the ball with Atletico Madrid's Spanish midfielder #08 Pablo Barrios during the UEFA Champions League, league phase, matchday 2, football match between Club Atletico de Madrid and Manchester United at the Metropolitano stadium in Madrid on October 13, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

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마르티네스는 구단과 면담한 뒤 개인 계정을 통해 '구단 수뇌부, 감독과 만났다. 매우 긍정적인 대화였고 직전 경기 뒤 있었던 일에 대해 의견을 나누고 터놓고 얘기할 수 있었다. 내가 열정적인 사람이고 축구를 엄청난 열정으로 대한다는 건 모두가 안다. 패배의 좌절감 때문에 어쩌면 적절하지 않았을 때와 장소에서 내 감정을 표현했고, 이에 대해 사과하고 싶다. 우리 구단은 모두가 하나로 뭉칠 때 최고의 모습을 보인다. 그 순간 내 말이 그런 데 도움이 되지 않았다는 걸 인정한다"고 사과했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com