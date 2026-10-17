韓 축구 초대형 낭보! '오현규 EPL 입성 현실화' 토트넘 관심 속 유럽 대항전 멀티골 '쾅쾅'…"블라호비치 부재 속 승리의 주역" 튀르키예 극찬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설로 화제를 모으고 있는 오현규가 멀티골로 맹활약하며 이름을 알렸다. 두산 블라호비치의 부재를 잊게 만들었다. 유럽대항전에서 이러한 활약이라면 EPL 입성도 더이상 꿈이 아니다.

오현규의 소속팀 베식타시(튀르키예)는 16일(한국시각) 독일 진스하임의 SNP 아레나에서 열린 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 2차전에서 호펜하임(독일)을 3-2로 잡아냈다.

AFP연합뉴스

오현규는 2골 1도움을 올리면서 승리의 주역이 됐다. 최근 블라호비치에 밀려 소속팀에서 출전 기회를 얻지 못한 설움을 풀었다. 오현규는 후반 15분 아미르 무리요의 선제골을 어시스트했다. 코너킥 혼전 상황에서 오현규가 터치한 공이 애매하게 흘렀고, 무리요가 슈팅으로 마무리했다.

Advertisement

오현규는 팀이 1-1로 비기고 있던 후반 27분 해결사의 면모를 보였다. 역습 상황에서 주니오르 올라이탄이 감각적인 공간패스를 연결했고, 오현규가 골문 앞 일대일 상황에서 가까운 쪽 골문을 보고 강력한 오른발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 오현규는 후반 34분에도 완벽한 골 결정력을 보였다. 일한 파킬리가 오른쪽 측면에서 낮고 빠른 크로스를 올렸고, 오현규가 빠르게 골문으로 쇄도한 뒤 다이빙하면서 슈팅으로 연결, 득점에 성공했다. 상대 수비수들은 오현규의 빠른 속도를 미처 따라잡지 못했다. 호펜하임은 경기 종료 직전 마치다 고키의 득점으로 한 점 따라붙었지만, 베식타시는 실점하지 않았고 1점 차 귀중한 승리를 지켜냈다.

경기 후 튀르키예 매체 '휘리예트'는 '블라호비치의 부재 속에서 선발 출전한 오현규가 두 골을 터뜨리며 승리의 주역으로 활약했다'며 '치열한 승부 끝에 3-2로 승리한 베식타시에서 한국인 공격수 오현규가 뛰어난 활약으로 주목받았다'고 극찬했다.

Advertisement

또 매체는 '오현규는 양 팀 선수 중 볼 경합에 가장 많이 참여했고, 가장 많은 승리를 거뒀다'며 '슈팅 시도도 가장 많이 기록하고, 가장 많은 파울을 당한 선수였다'고 평가했다.

Advertisement

오현규의 유럽대항전 맹활약으로 내년 겨울 이적시장에서 빅리그 이적길이 열릴지 관심이 집중된다. 앞서 오현규와 관련해 EPL의 토트넘 홋스퍼와 헐 시티가 관심을 갖고 있다는 소식이 들려왔다. 특히 토트넘에는 여전히 클럽 레전드 손흥민의 '후광효과'가 남아 있다. 구단은 골 결정력을 갖춘 한국인 스타플레이어 영입을 원한다. 팀을 위해서도 흥행을 위해서도 구단에게 꼭 필요한 카드다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com