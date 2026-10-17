"경악" 韓 이강인-황인범 버티고 있는데…日 신났다 '구보 이어 2년 연속 AFC 올해의 국제선수 후보→수상 시 6년 만의 배출'

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 축구가 신났다. 한 발 더 나아가 대한민국의 기분 좋은 '집안싸움'에 도전장을 내밀었다.

일본 축구 전문 매체 '게키사커'는 16일 '아시아축구연맹(AFC)이 올해 AFC 어워즈의 후보를 발표했다. 일본은 AFC 올해의 남녀 유스 선수, 올해의 남녀 국제선수, 올해의 남녀 감독 등에 후보를 배출했다'고 보도했다.

AFC는 16일(이하 한국시각) 공식 계정을 통해 AFC 어워즈 2026의 총 19개 부분 수상 후보를 추려 발표했다. 올해 AFC 어워즈 행사는 오는 11월 19일 태국 방콕에서 열린다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈과 어시스트를 한 황인범이 함께 기뻐하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

가장 눈길을 끄는 것은 올해의 남자 국제선수다. 이는 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 가장 빼어난 실력을 보여준 이에게 주는 상이다. 올해는 이강인(아틀레티코 마드리드)과 황인범(포르투), 그리고 우에다 아야세(릴)이 이름을 올렸다.

'게키사커'는 '올해의 남자 국제선수상 후보에는 우에다가 대한민국 국가대표 황인범 이강인과 함께 후보에 올랐다. 일본 선수가 이 부문 후보에 오른 것은 지난해 구보 다케후사(레알 소시에다드)에 이어 2년 연속이다. 우에다가 수상한다면 2018년 하세베 마코토(당시 프랑크푸르트) 이후 6년 만의 일본인 수상자가 된다'고 했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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한편, 한국 선수는 세 명이 올해의 남자 국제선수상 수상의 영광을 안았다. 손흥민(LA FC)이 2015, 2017, 2019, 2023년 총 4회 수상했다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 2022년, 이강인은 지난해 한 차례씩 받았다. 이로써 이강인은 2년 연속 수상에 도전한다. 이강인은 2025~2026시즌 파리생제르맹(PSG·프랑스)에서 뛰면서 유럽챔피언스리그와 프랑스 리그1 등의 우승에 기여했다. 황인범은 2026년 북중미월드컵 조별리그 체코와 1차전에서 1골-1도움을 올리며 대한민국의 2대1 승리를 이끌었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com