이강인 데려오고도 만족 못한 이유 있었나...손흥민까지 뛰어넘은 미친 활약, '7번 선배' 그리즈만 9경기 연속 공격P "미국 정복"

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[스포츠조선 이현석 기자]앙투완 그리즈만의 빈자리를 채우기 위해서는 더 많은 노력이 필요해 보인다. 이미 미국 무대마저 뒤흔든 레전드의 면모다.

스페인 아스는 16일(한국시각) '그리즈만이 미국 축구계를 휩쓸고 있다'고 보도했다.

아스는 '그리즈만은 메이저리그사커(MLS)에 완벽 적응했다. 35세의 나이에도 불구하고 팀에서 매 경기 엄청난 활약을 펼치고 있다'며 '그리즈만은 미국을 정복했다. 처음부터 핵심 선수로 활약을 선보였다. 득점한 경기에서는 팀이 한 번도 패하지 않았다. 진정한 게임 체인저'라고 전했다.

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올여름 그리즈만은 오랜 시간 몸 담았던 아틀레티코 마드리드를 떠나 올랜도로 이적했다. 대단한 경기력을 뽐내고 있다. 올랜소 시티 소속으로 17경기에 출전해 11골 5도움을 터뜨렸다. MLS 9경기 연속 공격 포인트를 기록 중인 그리즈만은 단숨에 리그 최고 수준의 공격 자원으로 자리 잡았다.

레전드이기에 사실상 당연한 활약처럼 여겨지기도 한다. 2009년 레알 소시에다드에서 프로 데뷔한 이후 줄곧 라리가 정상급 선수 중 한 명으로 평가받았다. 2014년 아틀레티코 이적 후부터는 리그의 에이스라고 평가받을 정도로 호평이 줄을 이었다. 월드컵 우승과 발롱도르 3위 등 대표팀, 선수 커리어도 뛰어나다.

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2019년부터 2021년 바르셀로나에서 뛰었던 시절도 있었지만, 그리즈만의 마음은 아틀레티코와 더욱 맞닿았다. 2021년 임대를 통해 다시 아틀레티코로 돌아온 후 다시 팀에 정착했다. 기량은 여전히 뛰어났다. 2024~2025시즌 53경기에서 16골9도움, 2025~2026시즌도 59경기 15골8도움으로 활약이 대단했다.

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특히 시메오네 감독에게는 오랜 시간 팀의 공격을 책임진 에이스이자, 감독 생활의 동반자나 다름 없었다. 그렇기에 올 시즌 그의 빈자리를 채워야 하는 다른 선수들의 부담이 클 수밖에 없다. 등번호를 물려받은 이강인도 마찬가지다. 이강인은 입단식 당시 "아틀레티코 마드리드에서 7번은 많은 레전드들이 달았던 특별한 번호다. 나는 그런 생각을 하지 않으려고 노력하고, 매일매일 경기에 집중하며 팀을 돕는 데 최선을 다할 것이다. 이 유니폼을 입는 마지막 날까지 그렇게 할 예정이다"고 했다.

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그리즈만이 아틀레티코를 떠나서도 엄청난 활약을 이어가고 있다. 아틀레티코 또한 이강인을 비롯해 그의 빈자리를 대체하는 선수들이 분투하고 있다. 그럼에도 레전드의 빈자리는 당분가 계속해서 팬들의 마음에 남을 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com