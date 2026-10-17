'파격 노출' 여 리포터 "내 몸 가리면 사람들 실망해"…감독 아내도 좋아했을 것 "꿈은 국가대표 리포터"

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]과감한 의상으로 화제가 된 체코의 여성 리포터가 자신을 향한 세계적인 반응에 놀라움을 표했다.

영국 더선은 16일(한국시각) '사비나 약소바는 다비드 올레흘라 감독과의 인터뷰 영상으로 온라인에서 화제가 됐다'며 '약소바는 인터뷰에서 당시 상황에서도 프로다운 태도를 유지한 올레흘라의 강한 의지력을 칭찬했다'고 보도했다.

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약소바는 체코의 2부 리그 축구 클럽인 FK 비아젬 우스티 나드 라벰 소속의 구단 공식 리포터다. 최근 해당 리포터가 과감한 의상을 입은 채 올레흘라 감독과 인터뷰하는 장면이 화제가 됐다. 올레흘라 감독은 약소바의 의상에 시선을 빼앗기지 않으려고 무척 애쓰는 모습이었다. 이 모습은 온라인상에서 화제가 됐고, 누리꾼들은 "아내에게 살아남으려고 필사적으로 버티고 있다", "정말 존경스럽다", "VAR(비디오판독)로 봤는지 확인해야 한다" 등 유쾌한 반응을 쏟아냈다.

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약소바는 해당 인터뷰 영상이 화제가 된 이후에 "전 세계적으로 퍼질 줄은 몰랐다"며 "영상이 국경을 넘어 이렇게까지 널리 퍼졌다는 사실에 기분 좋게 놀랐다"고 말했다.

그는 올레흘라 감독의 의지력에 대해 "그는 의지력이 정말 강하고, 우리 구단에서도 그를 자랑스럽게 생각한다"며 "나는 그가 하는 말에 집중하고 있었기 때문에 시선을 돌리는지 알아차리지 못했다"고 밝혔다.

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또한 약소바는 올레흘라 감독의 아내인 루치에 올레흘라도 이 인터뷰가 화제가 된 것에 대해 기뻐했을 것이라고 주장했다.

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그는 "올레흘라의 아내는 우리 인터뷰를 유심히 지켜본다"며 "이번 인터뷰 영상이 입소문을 탄 것도 기쁘게 생각했을 거라고 믿는다"고 자신했다.

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약소바는 자신의 의상에 대한 비판에 대해서도 이야기 했다. 스포츠 진행자라기에는 다소 과하다는 의견이 있었기 때문이다.

그는 "내가 도발적으로 옷을 입는다고 생각하지 않는다"며 "체코에서는 외출할 때 멋진 옷과 하이힐을 착용하고 예쁘게 보이려고 하는 것이 자연스러운 일이다"고 말했다. "내가 몸을 가리는 옷을 입으면 기뻐할 사람들이 있다는 점은 이해한다"면서도 "하지만 그렇게 하면 실망할 사람도 많을 것"이라고 덧붙였다.

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약소바의 꿈은 클럽 팀을 넘어서 체코 국가대표 축구팀의 진행자를 맡는 것이라고 한다. 그가 국가대표팀 리포터로서 과감한 의상을 입고, 인터뷰를 진행해 또한번 전세계를 떠들썩하게 할 수 있을지 관심이 집중된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com