충격 폭로! FIFA 회장이 모든 것을 지시했다...월드컵 뒤흔든 퇴장 취소 논란, "직접 레드카드 취소 지시"

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 사상 초유의 일, 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 이를 지시했다는 소식이 나왔다.

독일의 빌트는 16일(한국시각) 'FIFA 내부 관계자들이 월드컵 스캔들의 세부 내용을 공개했다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵을 뜨겁게 달군 사건 중 하나는 바로 발로건의 퇴장 징계 유예였다. 국제축구연맹(FIFA)은 지난 6일 발로건에게 내려진 한 경기 출전정지 처분의 집행을 1년 유예한다고 미국축구협회에 통보했다.

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발로건은 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 보스니아-헤르체고비나와의 2026년 북중미월드컵 32강전에 선발 출전했다. 발로건은 전반 45분 선제골을 기록했으나, 후반 도중 상대 발목을 밟은 장면이 VAR 판독 끝에 확인되면서 퇴장당했다. 다이렉트 퇴장, 징계로 인해 벨기에와의 16강전 출전이 불가능한 것이 정상이었다. 핵심 득점 자원을 잃은 미국에 뼈아픈 결과였다.

문제는 미국의 16강전을 앞두고 발로건의 퇴장 징계가 유예됐다는 점이다. 퇴장 징계로 16강 벨기에전 출전이 불가능했던 발로건은 FIFA의 징계 유예 결정과 함께 벨기에전 출전이 가능해졌다. FIFA의 징계 규정에 따르면, 출전정지에 대한 12개월 집행유예가 가능하다.

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도널드 트럼프 미국 대통령은 자신이 직접 FIFA에 재검토를 요청했다고 밝히며 논란의 불씨는 커졌다. 잔니 인판티노 FIFA 회장은 이에 대해 "FIFA의 사법기구는 독립적이다. 이들은 자율적으로 운영되며, FIFA 징계규정을 적용하고, 관련 규정과 사건의 구체적인 사실관계에 따라 판단을 내린다. 이러한 독립성은 축구의 신뢰성과 공정성을 유지하는 데 필수적인 요소이며, 언제나 존중되어야 한다"고 밝혔으나, 사그라들지 않았다.

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결과는 참혹했다. 미국은 벨기에에 1대4로 패배하며, 16강에서 여정을 마쳤다. 이후 발로건은 인터뷰를 통해 자신의 징계 유예 결정이 선수단에도 영향을 미쳤다고 토로하기도 했다. 월드컵에서 다시는 일어나서는 안 되는 일, 이 과정 속에 인판티노 회장까지 관여됐다는 소식이 전해지며, 논란의 불씨를 다시 키우게 됐다.

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빌트는 'FIFA 내부 관계자 4명이 뉴욕 포스트와의 인터뷰에서 인판티노 회장이 직접 레드카드를 취소했다고 확인했다'며 '한 관계자는 뉴욕 포스트에 인판티노 회장이 트럼프 대통령에게 직접 처리하겠다고 말했다는 사실을 언급했다. 전화 한 통으로 문제가 해결됐다고 밝혔다'고 전했다.

한편 인판티노 회장은 최근 스위스 취리히에서 열린 FIFA 평의회에서 발로건 퇴장 징계로 다시 논란의 중심에 섰다. FIFA는 비슷한 사례를 막기 위한 규정 변경을 논의했으나, 관련 결론은 추가 자료 제출 이후로 미뤘다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com