[오피셜]'이강인 죽이기'에 팔 걷어붙였던 레알 마드리드, 이번엔 라리가 회장과 전면전 선포…"구단 경영진이 '괴벨스'라고? 즉각 사임하라"→테바스 "너희가 리그 파괴" 맞불

출처=X

로이터연합뉴스

오른쪽이 하비에르 테바스 라리가 회장. 로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]스페인 빅클럽 레알 마드리드와 스페인 프리메라리가 수장인 하비에르 테바스 회장의 전면전이 펼쳐질 조짐이다.

레알 구단은 17일(한국시각) 공식 SNS 계정을 통해 성명서를 내고 구단 경영진을 나치 선전 책임자인 요제프 괴벨스에 비유한 테바스 회장의 "즉각적인 사임"을 요구했다.

앞서 테바스는 레알 구단의 소통 방식과 구단 자체 방송 채널 활용이 "괴벨스가 악용했던 선전 기법을 연상시킨다"라고 말했다. 레알 구단은 이 발언이 "매우 모욕적"이며 "도덕적으로 혐오스럽다"라고 비판했다.

Advertisement

또한 테바스 회장이 스페인 프로축구 수장 자리와 스페인왕립축구협회(RFEF) 부회장직에서 모두 물러날 것을 요구했다. "스페인 축구계에서 막중한 책임을 지는 인물이 우리 구단과 경영진, 그리고 구단 방송을 폄하하기 위해 나치 정권의 선전 방식을 끌어들인 것은 결코 용납할 수 없는 매우 심각한 사안"이라고 밝혔다.

테바스는 앞서 개인 SNS에 "레알 경영진은 일종의 선전 도구들로 구성된 오케스트라를 지휘하고 있고, '레알 TV'가 그 선두에서 노래를 하고 있다. 그들이 연주하는 악보는 늘 한결같다. 자신들에게 유리한 장면만을 골라내고, 불만을 반복적으로 제기하며, 의혹을 부추기고, '적'을 지목해 비난한다. 이러한 방식은 나치 독일의 선전 장관이었던 괴벨스가 악용했던 선전 기법, 즉 체계적인 반복, 적 만들기, 그리고 사실보다 서사를 앞세우는 행태를 연상시킨다"라고 작심 비판했다.

AP연합뉴스

Advertisement

이후 테바스 회장은 자신이 쓴 글이 "특정 이데올로기"가 아니라 "그러한 선전 기법들"에 대한 비유였다고 해명했다. 그러면서 사임을 요구한 레알 구단을 향해 "지난 13년간 레알 경영진이 내 사임을 요구하거나, 내 자격을 박탈하려고 한 횟수는 셀 수 없을 정도다. 형사 소송까지 제기했다"며 "그들은 중립과 독립성을 혼동하고 있다. (라리가 회장으로서)내 입장은 독립성을 요구하는 것이지, 과도하고 모욕적인 공격을 퍼붓는 것에 침묵하는 것을 의미하는 것이 아니다"라고 직격했다.

Advertisement

레알 구단과 테바스 회장이 맞붙은 건 이번이 처음이 아니다. 지난달 테바스 회장은 레알의 심판 음모설을 강하게 비판한 바 있다. 2021년엔 레알이 앞장선 슈퍼리그 창설을 앞장 서서 반대하며 플로렌티노 페레스 레알 회장과 갈등을 빚은 바 있다. 또, 레알이 지난해 리그 내 심판 판정과 관련해 스페인축구협회에 공식 항의 서한을 보내자, "레알은 제정신이 아니다"라고 언급했다.

Advertisement

테바스 회장은 이번 전면전에서 '네그레이라 사건'도 빠트리지 않고 언급했다. '네그레이라 사건'은 호세 마리아 네그레이라 전 심판기술위원회 전 부위원장이 바르셀로나로부터 금품을 수수했다는 의혹을 일컫는다. 레알은 손수 5만 페이지에 달하는 분량의 문서와 해당 사건에 관한 증거를 유럽축구연맹(UEFA)측에 제출했다. 이에 UEFA가 공식 조사를 실시한다는 성명으로 '응답'하면서 파장이 거세게 일었다. 테바스 회장은 "라리가는 네그레이라 사건 발생 초기(2023년 2월)부터 적극적으로 대응했다. 레알 TV는 왜 이전에는 (지금처럼)분노하지 않은걸까? 그들의 이해관계가 바뀐걸까?"라며 레알이 라리가를 파괴하고 있다고 주장했다.

레알은 지난달 아틀레티코 마드리드와의 '마드리드 더비'에서 레알 미드필더 페데리코 발베르데를 향해 높은 태클을 가한 아틀레티코의 한국인 미드필더 이강인의 행위에 별다른 제재를 가하지 않은 심판을 '공개 저격'했다. 조제 무리뉴 레알 감독은 직접 이강인의 반칙 장면이 담긴 파일을 들고 기자회견에 등장했다. 올 시즌에도 꾸준히 라리가 심판진을 공개 비판하고 있고, 참다못한 테바스 회장이 마침내 폭발한 모양새다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com