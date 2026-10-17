[오피셜]韓 대표팀 손흥민 은퇴한 수준, '레전드' 메시 없는데 괜찮을까...아르헨티나, 11월 상대 결정 완료 "우루과이-코스타리카 상대"

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[스포츠조선 이현석 기자]리오넬 메시 없는 아르헨티나 대표팀, 어색한 구성으로 나서게 될 11월 A매치의 상대를 확정했다.

아르헨티나축구협회(AFA)는 16일(한국시각) '리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나 축구 국가대표팀이 11월에 자국에서 두 차례 친선 경기를 치른다'며 11월 A매치 상대를 공식 발표했다.

AFA는 '첫 번째 경기는 11월 13일 금요일 부에노스아이레스에서 우루과이를 상대로, 두 번째 경기는 11월 17일 화요일 코르도바에서 코스타리카와 맞붙는다. 각 경기의 킥오프 시간, 티켓 판매 시작일, 취재 허가 시작일은 향후 몇 주 안에 발표될 예정이다'고 전했다.

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아르헨티나로서는 시험대의 시작이 될 무대다. 아르헨티나는 팀의 에이스이자, 주장, 그리고 정신적 지주인 메시가 9~10월 A매치 기간을 끝으로 아르헨티나 대표팀을 떠났다.

메시는 지난 7일 아르헨티나 부에노스아이레스의 에스타디오 모누멘탈에서 열린 베냉과의 A매치 친선경기를 통해 국가대표팀 은퇴경기를 소화했다. 2026년 북중미월드컵 이후 대표팀 은퇴를 공식 선언했던 메시는 이날 아르헨티나 유니폼을 입고 경기장을 가득 채운 관중들 앞에서 대표팀 10번 유니폼을 입은 마지막 경기를 뛰었다.

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이미 시작부터 눈물바다였다. 메시는 경기장에 들어오는 순간에도 팬들의 목소리에 눈물을 흘렸다. 경기장에 들어와서도 메시의 표정은 좀처럼 웃음기가 없었다. 차분하게 경기장을 둘러본 후 전성기에 버금가는 뛰어난 활약을 펼치며, 자신의 위상을 다시금 팬들 앞에서 선보였다. 메시는 후반 3분 니콜라스 오타멘디의 선제골을 도왔고, 후반 16분에는 니코 파스의 득점까지 어시스트했다. 후반 25분 페널티킥의 키커로 나서며 고별전에서 득점까지 터트렸다.

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208경기 126골. 누구보다 화려했던 아르헨티나 10번의 여정에 마침표를 찍는 골이었다. 경기 후에는 화려한 드론쇼가 펼쳐지며 메시의 마지막을 화려하게 보냈다. 메시가 월드컵 우승 트로피를 들고 있는 모습 등 메시와의 추억이 밤하늘을 수놓았다.

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메시는 앞서 9월 1일 개인 SNS를 통해 직접 쓴 3장의 편지 사진과 함께 글을 올렸다. 볼펜으로 눌러 담은 글, 그 속에 담긴 말은 대표팀과의 작별 인사였다. 그는 '2026년 북중미월드컵 결승전이 끝나고 어느 정도 시간이 흐른 지금, 많은 고민 끝에 대표팀 은퇴 소식을 전하고자 한다'며 '영혼 깊이 가슴 아픈 결정이지만, 이제 때가 왔음을 나도 잘 알고 있다. 모든 것을 쏟아냈고 더는 힘이 남아있지 않다'고 했다. 2022년 카타르 월드컵 우승으로 아르헨티나 국민들을 행복하게 했던 전설적인 공격수는 떠나야 할 때를 직감한 듯 국가대표라는 타이틀을 내려놓았다.

메시 없이 마주하는 상대는 우루과이와 코스타리카, 전부 난적이다. 특히 우루과이는 월드컵 이후 디에고 포를란 감독을 선임하며 반전을 노리고 있었다. 9~10월 A매치에서 한국을 4대1로 꺾는 등 기세가 대단했다. 남미의 난적인 우루과이를 상대로 메시 없는 아르헨티나가 어떤 경쟁력을 보여줄지도 기대를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com