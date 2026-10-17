모레노호에선 존재감 실종, 아틀레티코에선 "훌륭한 축구 선수" 극찬...이강인, 또 등장한 깜짝 칭찬 "팀 수준을 끌어올렸다"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 또 한 번의 극찬이 등장했다.

스페인의 아스는 16일(한국시각) '아틀레티코 마드리드의 영입은 성공적이다. 크리스티안 로메로, 알레한드로 그리말도, 그리고 이강인은 명실상부한 주전 선수다'라며 아틀레티코의 이적시장 성과를 조명했다.

아틀레티코는 이번 여름 확실한 변화의 시기를 맞이했다. 공격의 핵심이었던 앙투완 그리즈만, 수비의 대들보였던 호세 히메네스가 모두 팀을 떠났다. 사실상 세대 교체의 신호탄을 쏘아올린 셈이다.

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이 과정에서 여러 영입이 진행됐다. 수비진에 로메로와 그리말도, 중원은 모르텐 히울만, 공격진에는 이강인이 영입되며 빈자리를 채웠다. 시즌 초반부를 지나고 있는 현 시점에서 스페인 언론은 이들 영입 모두 뛰어난 성과라고 평가했다.

아스는 '마테우 알레마니는 아틀레티코 마드리드 남자 프로 축구 디렉터로 부임한 이후, 최우선 과제는 이적 시장에서 팀의 전반적인 수준을 끌어올릴 수 있는 최고 수준의 선수들을 영입하는 것이라고 분명히 밝혀왔다'며 '양보다 질을 중시하는 것이다. 보강해야 할 부분은 많지만, 시메오네 감독의 스쿼드에 기여할 수 있는 선수들을 영입하는 것이 분명한 목표였다. 훌리안 알바레스의 이적설로 한바탕 소동을 겪으면서도 핵심 선수들의 이탈을 막고, 전력이 크게 약해진 포지션을 보강할 수 있었다'고 전했다.

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이강인도 그중 한 명이었다. 아스는 '이강인은 한국에서의 미디어 열풍을 넘어, 정말 훌륭한 축구 선수다. 재능과 기량, 근면함을 갖추고 있으며, 공격진 선수들과도 호흡이 잘 맞는다. PSG에서 챔피언스리그 2연패를 달성한 뒤 팀을 떠났고, 파리에서는 누리지 못했던 주역으로서의 역할을 찾아 나섰다. 마침내 그 자리를 찾았다'고 칭찬했다.

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현재까지만 놓고 보면 이강인의 아틀레티코 이적은 확실한 업그레이드다. 기량 향상과 더불어 에이스라는 중요 직책까지 부여받으며 팀 공격을 이끌고 있다. 선수로서 가져야 할 부담이 늘었지만, 그만큼 입지와 성장세도 돋보인다. 향후 아틀레티코에서의 활약에 따라 더 높은 수준의 선수로 성장할 가능성이 크다.

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한편 이강인은 아틀레티코 이적 이후 A매치 기간에는 최근 대표팀 합류 중 가장 어려운 시간을 보냈다. 로베르트 모레노 감독 체제에서 사실상 이강인은 측면 윙어로만 기용됐다. 수비에만 몰두하고 고립되기 일수였다. 아틀레티코 마드리드에서 측면에 자리해 중앙까지 프리롤로 활약하는 이강인의 모습을 고려하면 이에 맞춘 전진 배치 혹은 역할 부여가 중요한 상황이었지만, 그러지 않았다. 현재 대표팀에서 가장 중요한 자원, 특히 공격적인 재능에서는 확연히 독보적인 자원이 자리를 잃은 모습이었다. 아틀레티코에서의 활약이 반전의 열쇠가 될 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com