'국가대표 은퇴설' 김민재 "섬으로 향할 수 있다"...韓 축구 역대 최초 'EPL 빅클럽' 수비수 탄생하나, "아스널이 영입 대상으로 고려"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 아스널 이적 가능성이 계속해서 거론되고 있다.

독일의 푸스발유로파는 16일(한국시각) '바이에른 뮌헨 수비수 김민재가 섬으로 향할지도 모른다'라고 김민재의 이적설을 조명했다.

푸스발유로파는 '김민재가 아스널의 영입 후보 명단에 올랐다'며 '크리스티안 폴크 기자에 따르면 아스널은 겨울 이적시장에서 김민재를 영입 대상으로 고려하고 있다. 그 이유 중 하나는 나폴리에서 김민재를 발굴했던 스카우트 디렉터 마우리치오 미켈리가 현재 북런던에서 일하고 있기 때문이라고 전해진다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

이어 '피에로 인카피에와 윌리엄 살리바의 부상으로 아스널 수비진에는 구멍이 생겼다. 에즈리 콘사를 영입했음에도 말이다. 김민재는 바이에른의 핵심 선수로 최근 8경기 중 6경기에 출전해 그중 5경기를 선발로 뛰며 총 488분을 소화했다. 김민재의 계약은 2028년까지다. 소식에 따르면 적절한 제안이 들어온다면 이적을 고려할 수 있지만, 아직 확정된 것은 없다'고 덧붙였다.

김민재는 2023년 나폴리에서 최고의 한 해를 보낸 후 바이에른으로 이적했다. 다만 세계 최고의 팀 바이에른에서 보내는 시간은 순탄하지 않았다. 계속된 활약에도 일부 실수에 어려운 시간을 보내기도 했다. 2025~2026시즌에는 요나단 타 영입으로 3옵션까지 밀리기도 했다. 그럼에도 김민재는 이적을 고려하지 않고 경쟁에 참여했다. 올 시즌 다시 향상된 기량을 보여주며 다시 주전 경쟁하는 위치까지 올라선 김민재다.

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바이에른은 김민재의 활약을 지켜보며 재계약 논의를 본격적으로 나설 것이라 전해졌다. 독일 언론들은 '김민재는 다시 주전 경쟁에 뛰어들었다. 현재 구단 수뇌부는 가을에 김민재와 만나 그의 미래를 논의할 계획이다'고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

이런 상황에서 갑작스러운 이적설이 고개를 들었다. 이적 가능성이 제기된 것은 이미 지난여름도 마찬가지였다. 당시 세리에A의 유벤투스와 AC밀란 등이 후보로 거론됐다. 특히 유벤투스가 적극적인 움직임을 보였다는 소식도 전해졌다. 아스널까지 참가하며 김민재를 향한 구애는 계속 이어질 것으로 보인다. 김민재로서는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 도전한다면 아스널과 같은 리그 내 최정상급 강팀으로 향하는 것이 확실한 메리트가 될 수 있다.

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아스널의 구애가 등장한 상황에서 김민재의 거취는 올 시즌 내내 계속 관심을 받을 전망이다. 바이에른과의 재계약 협상이 난항을 겪는다면, 김민재의 이적에 더 탄력이 붙을 수도 있다. 김민재의 선택이 중요한 시점이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com