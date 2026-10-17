"팀에 어울리지 않는 것처럼 보여" 감독 충격 평가...'국가대표 은퇴설' 황희찬, A매치 참가했다가 망했다 "전혀 적합하지 않아"

사진=황희찬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬에게는 아쉬운 일이 됐다. A매치 기간으로 인해 팀 적응에 난항을 겪고 있다.

독일의 리가 인사이더는 16일(한국시각) 'A매치 휴식기 때문에 황희찬이 팀 적응이 더 어려워졌다'고 보도했다.

황희찬은 이번 여름 극적인 이적에 성공했다. 좀처럼 거취를 알 수 없었다. 울버햄튼과의 협의 끝에 팀을 떠나기로 마음 먹었지만, 행선지가 드러나지 않았다. 자칫 이적시장 막판까지 성사되지 못해 팀에 잔류하는 것이 아닌지에 대한 우려도 컸다. 이를 막아낸 팀은 샬케였다. 샬케는 이적시장 마감 35초 전 황희찬 영입을 성사시켰다. 시간이 부족했기에 메디컬 테스트까지 생략한 상태로 계약을 먼저 체결했다. 그만큼 황희찬 영입에 적극적이었다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

황희찬에게는 더할 나위 없는 기회다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골, 2023~2024시즌은 황희찬이 가장 높이 날아올랐던 시간이었다. 하지만 이후 고전을 면치 못했다. 부상과 부진이 겹쳤다. 두 시즌 내내 5골, 황희찬에게 기대가 컸던 울버햄튼 구단과 팬들에게는 확실히 아쉬운 성적이었다. 이런 상황 속에서 황희찬은 2025~2026시즌 소속팀의 강등까지 터지며 변화를 택해야 하는 입장에 놓였었다.

오랜만에 돌아온 독일 무대다. 당초 EPL 구단들이 후보로 이름을 올리기도 했으나, 구애 끝에 황희찬을 품은 팀은 샬케다. 황희찬은 RB라이프치히 시절 이후 다시 분데스리가로 돌아왔다. 유럽 5대 리그 잔류라는 점은 긍정적이다. 다만 팀에서의 무게를 극복해야 한다. 베테랑으로서 샬케 공격을 책임져야 하는 입장이다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 수비에 가담하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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하지만 이런 과정에서 긴 A매치 휴식기를 거치며 황희찬의 적응에 적신호가 켜졌다. 리가 인사이더는 '황희찬은 샬케 환경에 적응하기 위해서는 시간이 더 필요해 보인다. A매치 기간이 황희찬에게 좋지 않은 시기에 찾아왔다고 감독은 설명했다. 무슬리치 감독은 새 구단에서 전술적인 절차에 익숙해지는 것이 중요하지만, 황희찬이 이 부분에 개선이 필요한 것을 탓하고 싶지 않다고 밝혔다'고 전했다.

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황희찬은 "A매치 기간이 황희찬에게 적합하지 않았다. 그는 새롭게 합류했고, 우리 팀의 전술에 적응하는 것이 2~3주가 필요하다"며 "그렇지 않으면 그는 팀에 어울리지 않는 것처럼 보인다. 다만 훈련 불참은 그의 잘못이 아니다"고 설명했다. 황희찬으로서는 결국 A매치 휴식기 이후 샬케 전술에 적응하는 시간이 더 필요할 것으로 보인다. 당장 선발로서 출전하는 것도 쉽지 않을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com