이강인 얼마나 더 잘해야 하나...시메오네 '오피셜' 폭탄 발언, "모든 걸 잘하고 있지 않아, 수비-공격 모두 개선해야"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인과 아틀레티코 마드리드 선수단이 더 잘해야 한다고 강조한 디에고 시메오네 감독이다.

아틀레티코 마드리드는 17일 오후 9시(한국시각) 스페인 코르네야의 RCDE 스타디움에서 에스파뇰과 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 9라운드 경기를 앞두고 있다.

아틀레티코는 리버풀과의 유럽챔피언스리그 리그 스테이지 1차전 1대2 패배 이후 공식전 5연승과 함께 상승세를 탔다. 이 과정에서 13골-2실점, 탄탄한 공수 밸런스를 보여주며 뛰어난 경기력을 선보였다.

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이강인도 공격의 주축이었다. 이강인은 알라베스전을 제외하면 모두 선발 출전하며 팀 공격을 이끌고 있다. 공격포인트를 많이 추가하고 있지는 않지만, 시메오네 감독 전술에 녹아들며, 전방에서의 위협적인 패스와 공격 흐름 주도, 적극적인 수비 가담까지 선보이고 있는 이강인이다.

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하지만 시메오네 감독은 만족이 없었다. 이강인을 포함해 모든 아틀레티코 선수단이 더 나아질 수 있으며, 개선해야 할 부분도 있다고 강조했다. 시메오네는 에스파뇰전 사전 기자회견에 참석해 "모든 측면에서 항상 개선의 여지가 있다. 5경기에서 승리했다고 해서 모든 것을 아주 잘하고 있다는 뜻은 아니다. 항상 운도 따르기 마련이다. 수비와 공격 모두에서 개선해야 할 부분이 있다"고 했다.

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공격 지역에서는 이강인이 자리한 우측보다는 왼쪽에서 뛰는 알렉스 바에나, 알레한드로 그리말도의 호흡 개선이 더 중요해 보인다. 시메오네는 두 선수의 조합에 대해 "점차 호흡을 맞춰가고 있는 조합이다. 오른쪽 측면에서도 줄리아노, 마르코스, 바리오스와 함께 호흡을 맞추고 있다"고 밝혔다.

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한편 아틀레티코는 에스파뇰을 상대로 100% 전력을 가동할 수 없을 예정이다. 특히 경기력의 중요한 부분을 차지하는 중원 조합 코케-조니 카르도소가 모두 출전이 어렵다. 대체자들의 활약이 중요한 시점이다. 시메오네 감독은 빈자리를 채울 선수들도 그간 선발로 나서지 못했지만, 활약해줘야 한다고 강조했다.

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시메오네 감독은 "내일 카르도소와 코케는 출전할 수 없을 것이다"며 "시즌 막바지에 이 선수단의 중요성이 드러날 것이다. 우리는 아직 팀을 다듬어가는 중이다. 출전 시간을 잘 관리해야 하지만, 언제나 승리를 목표로 해야 한다. 강팀에 있으면 이런 일들이 생기기 마련이다. 항상 준비되어 있어야 한다. 감독이 누군가를 기용하려 할 때 '출전 시간이 적다'는 핑계는 통하지 않는다. 아틀레티코 마드리드에 소속되어 있으니, 출전 기회가 왔을 때를 대비해 준비되어 있어야 한다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com