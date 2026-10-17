"맨시티가 항소에서 승소하려면…" 애초부터 불리한 판 짜였다…"주장 받아들여진 가능성 희박"

맨체스터 시티의 엘링 홀란. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 재정 규정 위반 혐의 항소와 관련해 승소할 근거가 있을까. 현재로서는 가능성은 희박하다.

영국 BBC는 17일(한국시각) 'EPL 재정 규정 위반 혐의에 대해 유죄 판정을 받은 맨시티가 항소에서 승소하려면 상당한 난관을 넘어야 할 것이라고 한 저명한 변호사가 밝혔다'고 보도했다.

맨시티는 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 PL 재정 규정을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판정을 받았다. 가장 큰 문제는 스폰서십 계약 규모를 부풀리는 허위 계약을 통해 선수들을 영입해 왔다는 사실이다. 이와 관련해 맨시티는 EPL이 제기한 혐의에 대해 결백하다고 주장했으며, 이번 판결에는 법률과 원칙, 사실관계에서 명백한 오류가 포함돼 있다고 호소했다.

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맨시티는 항소 과정에서 스폰서 기업의 주주인 아랍에미리트(UAE) 정부가 해당 대금을 지급했다고 주장할 예정이다. 또한 독립위원회의 판결문에 모순되는 부분이 있다는 점도 지적할 것으로 알려졌다. 맨시티는 스폰서십 계약 금액이 정당한 대가였으며, 구단주들이 별도로 돈을 보태 지급한 것이 아니라고 주장하고 있다.

제임스 세번 변호사는 이와관련해 "맨시티는 위원회의 결정에 실질적인 영향을 미친 중대한 법률·원칙·사실관계상의 오류나 심각한 절차적 불공정이 있었다는 점을 밝혀야 한다"며 "그럼에도 항소위원회는 항소를 인용하거나 기각하고, 기존 결정을 변경하거나, 적절하다고 판단하는 다른 명령을 내릴 수 있는 폭넓은 권한을 갖고 있다"고 설명했다.

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세번은 "은행 거래 내역서와 정부 기록, 당시 작성된 지급 관련 문서들은 논란이 된 자금이 구단주들이 아닌 UAE 정부에서 나왔다는 사실을 명확하게 추적할 수 있는 감사 기록을 제공한다면 강력한 증거가 될 수 있다"며 "그러나 해당 증거가 이미 위원회에 제출됐음에도 위원회가 그 계약 구조를 허위라고 결론 내렸다면, 맨시티는 그 판단에 중대한 오류가 있었다는 점을 입증하는 데 상당한 어려움을 겪을 것"이라고 전했다.

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결국 위원회가 맨시티가 제출한 대다수의 증거들에 신빙성이 없다고 판단하고 있기에 항소에 성공할 확률은 희박하다는 전망이 나온다.

세번은 "위원회는 맨시티가 내세운 증거와 증인들의 신빙성이 낮다고 결론 내렸을 것"이라며 "맨시티 측이 위원회 자체에 구조적인 결함이 있었다는 점을 입증할 수 있다면 이 부분을 공격할 여지가 있다"고 말했다. 이는 위원회 구성원들이 맨시티가 아닌 EPL 측에서 선정한 인사들이었기 때문에 애초부터 불리한 판이 짜였다는 것을 피력해야 한다는 것이다. 그러나 세번은 "다만 그런 주장이 받아들여질 가능성은 희박해 보인다"고 강조했다.