'손흥민 때문에 선수들 스트레스 받아' 대체 몇 명을 욕 먹이나?…"양민혁 토트넘 1군 출전 가능성 없어"

한국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘 홋스퍼를 떠난 지 1년이 넘었지만, 여전히 그의 영향력은 팀에 남아 있다. 피해를 보는 것은 현재 토트넘에 있는 선수들이다. 부족한 골 결정력으로 손흥민과 비교를 당하면서 비판받는 일이 부지기수다. 클럽 레전드의 그림자에 스트레스가 이만저만이 아니다.

영국 풋볼 팬캐스트는 16일(한국시각) '토트넘은 케인의 득점력을 대체하는 데 어려움을 겪었을 뿐만 아니라, 손흥민 특유의 활기와 생동감까지 대신할 선수를 찾는 데도 고전하고 있다'고 보도했다.

토트넘의 불운은 손흥민이 떠난 뒤 시작했다.

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매체는 '가장 슬픈 순간은 손흥민이 팀을 떠났을 때 찾아왔다'며 '그 이후 토트넘은 손흥민과 같은 역동성과 밝은 에너지를 갖춘 왼쪽 윙어를 찾기 위해 애써 왔다'고 전했다.

하지만 아직까지도 손흥민만 한 선수를 찾지 못했다. 그와 비교되면서 무수히 많은 선수들이 욕을 먹었다. 가장 먼저 떠오르는 선수는 마티스 텔이다. 바이에른 뮌헨에서 임대로 합류한 텔은 완전 이적을 했음에도 경기력이 나아지지 않고 있다. 완벽한 골 찬스를 날리는 일이 많아지면서 팬들도 등을 돌렸다. 윌슨 오도베르도 전방십자인대(ACL) 수술로 경기에 나서지 못하고 있으며, 54경기에 출전해 5골만을 기록했다. 그나마 신입생인 사비우와 오마르 마르무시에게 기대를 걸 수 있지만, 이들도 손흥민 정도의 공격수라고 묻는다면 고개를 갸우뚱할 수밖에 없다.

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매체는 '사비우의 폭발적인 드리블은 손흥민을 연상시켰지만, 드리블 이후 결과물은 손흥민과 달랐다'며 '마르무시의 활약은 사비우보다도 기대에 미치지 못했다'고 평가했다.

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양민혁. 사진=KVC 베스테를로

양민혁도 손흥민의 그림자로 고통받고 있다. '포스트 손흥민'이라는 타이틀을 걸고 토트넘에 합류한 양민혁은 네 시즌 연속 임대 생활을 이어가고 있다. 임대된 팀에서도 만족스러운 성과를 내지 못했다. 포츠머스, 퀸스파크 레인저스(QPR), 코번트리 시티, 벨기에의 베스터를로에서 뛰며 총 37경기에 출전했지만, 득점은 6골에 그쳤다.

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매체는 '양민혁이 앞으로 토트넘 1군에서 상당한 출전 시간을 확보할 가능성은 희박하다'며 '아예 출전하지 못할 가능성도 있다. 임대 생활에서 보여준 본인의 경기력도 상황을 어렵게 만든다'고 설명했다.

이어 '안타깝게도 그가 기대를 뛰어넘는 선수로 성장할 가능성은 없다고 느껴진다'며 '토트넘은 결국 차세대 손흥민을 찾기 위해 다른 곳을 살펴야 할 것'이라고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com