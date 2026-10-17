일본 날벼락! '日 유명 여배우와 결혼' 이강인 절친 구보, 잔혹한 평가 등장..."나아질 실마리 보이지 않아, 포지션 변화도 실패"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본의 에이스인 구보 다케후사의 힘든 시기가 길어지고 있다.

일본의 Qoly는 17일 '구보가 레알 소시에다드에서 어려운 상황에 처했다'고 보도했다.

Qoly는 '구보는 최근 벤치에 자리 잡고 있으며, 6경기 연속으로 선발에서 제외됐다. 지난 경기에서는 후반 23분 교체 출전했지만, 득점도 기록하지 못하며 팀은 1대1 무승부에 그쳤다. 스페인 언론에서는 구보의 중앙 기용이 실패로 끝났다고 조명했다. 감독은 전술적인 실험을 통해 구보를 중앙에 기용했다. 이는 구보가 대표팀에서 맡았던 역할로서 낯선 자리가 아니다. 하지만 계획가 달리 경기장에서의 내용은 기대 이하였다'고 전했다. 스페인 문도 데포르티보는 '윙어로든, 공격형 미드필더로든 소시에다드에서 구보의 상황은 나아질 실마리가 보이지 않는 상태다'고 지적했다.

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일본의 닛칸스포츠도 구보를 향한 펠레그리노 마타라초 감독의 구보에 대한 언급을 조명했다. 마타로초는 구보의 중앙 기용에 대해 "아무런 성과도 얻지 못했다"고 했다. 스페인 언론 또한 '작년 후반기부터 1대1 상황에서의 플레이가 세밀함이 부족하다는 문제에 대해 개선하려고 했다. 마타라초는 구보를 다시 살리는 방법을 모색하고 있다. 다만 이번 경기에서도 이는 효과가 없었다'고 전했다.

이강인과는 완전히 달라진 입지다. 앞서 라리가 수준급 윙어로 평가받았던 구보는 올 시즌 어려움이 커지고 있다. 이미 2025~2026시즌 막바지부터 시작됐던 부진이 올 시즌도 나아지지 못한 모습이다. 현재는 마타라초 감독 체제에서 주전 자리까지 잃으며, 팀 내 입지를 장담할 수 없는 상황이다.

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절친인 이강인은 아틀레티코 마드리드에서 새로운 7번으로서 빠르게 연착륙했다. 파리 생제르맹 시절부터 나아진 입지 속에서 자신의 기량을 선보이며 차기 에이스로서의 입지를 다지고 있다. 일본으로서는 이강인과 함께 아시아에서 에이스로 꼽히길 기대를 모았던 구보의 부진이 더 아쉬울 수밖에 없다. 최근 일본 유명 여배우인 후쿠하라 하루카와 결혼까지 하면서 큰 기대를 모았으나, 포지션 변경으로도 구보가 좀처럼 기량을 회복하지 못하며, 구단과 선수, 감독 모두 고민이 커질 수밖에 없는 상황이다.

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한편 소시에다드의 에릭 브레토스 단장은 최근 인터뷰에서 구보에 대해 "구보는 우리 팀에 있어 핵심 선수다. 그의 실력에 대해 굳이 설명드릴 필요가 없다. 현재 그가 원하는 만큼, 그리고 우리 모두가 기대하는 만큼 경기에 출전하지는 못하고 있는 건 분명하지만, 침착하게 아주 열심히 훈련하고 있다. 기회가 반드시 올 것이며, 그때 그는 만반의 준비를 갖추고 있을 것이다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com