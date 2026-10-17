[오피셜]한국 선수 향한 인종차별! 피의자 경찰 체포 후 석방…"내년 1월 추가 조사 예정"

사진=온리 스완스

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 국가대표 공격수 엄지성을 향한 인종차별적 발언을 한 혐의를 받고 있는 피의자 남성이 경찰에 체포됐다.

영국 BBC는 16일(한국시각) '밀월과 스완지 시티의 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 경기 도중 발생한 인종차별 발언 신고를 수사하던 경찰이 남성 한 명을 체포했다'고 보도했다.

지난 14일 열린 이 경기는 후반전 도중 중단됐다. 에드워드 덕워스 주심은 양 팀 코칭스태프와 오랜 시간 대화를 나눴다. 경기장 내 스피커를 통해 모든 형태의 인종차별을 경고하는 안내 방송이 나왔다. 경찰이 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 용의자를 파악하고 있다는 내용도 전달됐다. 이후 스완지의 비토르 마토스 감독은 해당 발언이 엄지성을 겨냥한 것이었다고 주장했다.

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연합뉴스

런던 경찰청은 공식 성명을 통해 "51세 남성이 인종적 가중 사유가 적용되는 고의적 괴롭힘·불안감 유발 또는 정신적 고통 유발 혐의로 켄트주의 한 주소지에서 체포됐다"고 밝혔다. 이 남성은 런던 남부의 경찰서로 이송돼 조사를 받았다. 현재는 조건부 석방된 상태로 내년 1월 중순에 추가 조사가 예정돼 있다.

경찰은 "런던 경찰청은 차별적 학대에 관한 모든 신고를 심각하게 받아들이며, 이와 같은 사안을 조사하기 위해 축구 구단 및 관련 관계자들과 협력할 것"이라고 강조했다.

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해당 남성은 엄지성이 경기장에서 몸을 풀고 있는 가운데 인종차별적 발언을 한 것으로 알려졌다. 주심은 이와 관련해 발 빠르게 대처했고, 경찰도 신속한 대처로 가해자를 이른 시점에 찾아내는 데 성공했다.

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사진=스카이 벳 챔피언십

마토스 감독은 "주심은 이런 상황에 적용되는 절차를 따랐고, 올바르게 대처했다. 밀월 역시 해당 절차가 진행되도록 조치한 것은 잘한 일이었다"며 "우리 모두 이런 일이 일어나면 안 된다는 것을 알고 있고, 발생해서도 안 된다"고 강조했다.

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앞서 스완지의 상대 팀이었던 밀월 구단 측도 "구단은 모든 형태의 차별적 학대에 대해 무관용 원칙을 적용하고 있다"며 "이러한 행위를 한 것으로 밝혀진 사람은 누구든 가능한 한 가장 강력한 조치를 받게 될 것"이라고 밝혔다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com