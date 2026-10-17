'한국 국대 김민재 EPL 이적' 관심 폭등! 아스널 vs 빌라 경쟁 구도 본격화…조급해진 에메리 감독 '내년 1월 과감한 영입 추진'

김민재. 사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 주가가 폭등하고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널이 관심을 갖는데 이어 애스턴 빌라까지 영입 경쟁에 가세하는 모양새다.

영국 풋볼팬캐스트는 17일(한국시각) '빌라의 선수 영입 담당자들은 이미 1월 이적시장을 내다보고 있다'며 '바이에른 뮌헨 수비수 김민재를 둘러싼 1월 영입 경쟁이 본격화하는 가운데 빌라가 주목해야 할 구단으로 꼽혔다'고 보도했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

빌라는 아스널보다 먼저 영입을 성사시키기 위해 김민재 영입 작업에 속도를 높일 수 있다. 아스널은 내년 겨울 이적시장에서 김민재를 영입하는 방안을 검토하고 있다. 빌라는 지난여름 김민재 영입과 관련해 접촉했지만, 공식 제안을 하지는 않았다. 그럼에도 김민재는 여전히 빌라의 영입 후보 명단에 올라 있다. 다만 아스널이 경쟁에 뛰어들면서 빌라는 당초 계획보다 일찍 움직일지를 결정해야 하는 상황이다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 피에로 인카피에와 윌리엄 살리바가 전력에서 이탈해 있어 김민재에 대한 관심이 더 커졌다고 한다. 아스널은 수비진의 공백에 대비할 필요가 있다고 판단한 것으로 보인다.

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뮌헨은 김민재의 이적료로 약 3500만파운드(약 620억원)를 요구할 것으로 예상된다. 김민재의 수많은 우승 경험은 우나이 에메리 감독이 중요하게 여기는 요소이기도 하다.

매체는 '김민재는 이탈리아와 독일에서 주요 우승 트로피를 들어 올렸으며, 적극적인 수비와 후방에서 전진 패스를 연결하는 능력도 갖추고 있다'고 평가했다. 이미 파우 토레스와 타이론 밍스, 그리고 빅토르 린델뢰프를 보유하고 있다. 그러나 밍스와 린델뢰프는 계약 만료가 임박한 상황이며, 최근 반복된 부상 문제로 인해 에메리 감독의 수비진 운용에도 부담이 커졌다. 김민재는 오는 2028년까지 뮌헨과 계약돼 있으며, 그의 거취를 둘러싼 논의가 진행될 것으로 예상된다.

17일 수원월드컵경기장에서 열린 한국과 베트남의 평가전, 한국이 6대0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들과 인사를 나누는 김민재의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.10.17/

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빌라에게는 아스널의 관심이 부담으로 작용하고 있다. 지난 시즌 EPL 우승팀인 아스널의 관심은 빌라의 계획을 망치기에 충분하다. 빌라가 내년 여름 이적시장까지 김민재 영입을 미룰 이유가 사라진 셈이다.

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매체는 '아스널의 관심이 더해지면서 상황은 달라졌다. 빌라가 정말로 김민재를 영입하고 싶다면 여름까지 기다리는 것은 아스널에 주도권을 내주는 결과로 이어질 수 있다'며 '따라서 1월 이적시장에서 과감하게 영입을 추진하는 것이 에메리 감독이 원하는 수비수를 확보하기 위한 최선의 기회가 될 수 있다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com