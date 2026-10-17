2위 자리 지켜낸 '95분 극장골!' 수원FC, 무려 15경기 무패 행진→성남전 2-1 승리...대구도 충북청주전 3-1 승리[K리그2 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]수원FC가 2위 자리를 지켜내는 승리를 챙겼다.

수원FC는 17일 탄천종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 29라운드 경기에서 2대1로 승리했다.

수원FC는 이번 승리로 15경기 무패 행진을 달리며 승점 54, 2위 자리를 지켜냈다. 자칫 승점을 놓쳤다면 추격을 허용할 수 있었기에 중요한 승리였다.

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홈팀 성남은 최전방에 권병준, 김민재, 안첼로티, 중원은 유주안, 이재욱, 프레이타스, 양태양이 자리했다. 스리백은 이상민, 베니시오, 유선이 지켰다. 골키퍼 장갑은 이광연이 꼈다.

원정팀인 수원FC는 최전방에 김경민, 2선은 김도윤, 최기윤, 이시영이 받쳤다. 3선은 이재원 한찬희가 호흡을 맞췄다. 포백은 서재민, 델란, 김지훈, 장영우가 구성했다. 골문은 양한빈이 지켰다.

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경기 초반부터 두 팀은 서로의 골문을 노렸으나, 쉽게 기회를 잡지 못했다. 전반 29분 권병준의 크로스를 받은 안첼로티의 슈팅은 수비를 맞고 높게 뜨고 말았다.

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쉽게 슈팅이 나오지 않던 수원FC는 한 번의 기회를 놓치지 않았다. 전반 37분 프리킥 기회에서 이시영이 박스 중앙으로 올린 예리한 크로스를 한찬희가 헤더로 마무리했다. 공은 골문 구석을 찌르며 골키퍼가 몸을 날릴 수도 없었다.

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실점을 허용한 성남은 반격을 노렸다. 전반 40분 코너킥 상황에서 올라온 크로스를 베니시오가 헤더로 연결했다. 위협적으로 날아간 공은 골대를 조금 벗어났다.

전반은 수원FC의 1-0 리드로 마무리됐다.

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후반 중반까지 추가 득점 없이 팽팽하던 양상은 후반 막판 휘몰아쳤다. 후반 38분 유주안이 박스 안으로 들어온 크로스를 수비가 제대로 처리하지 못하자 이를 밀어넣으며 경기를 원점으로 돌렸다.

수원FC는 다시 리드를 잡기 위해 분투했다. 후반 종료 직전 결과물이 나왔다. 후반 추가시간 50분 성남 수비가 놓친 공을 박스 안에 자리했던 구본철이 마무리했다. 골망을 흔들며 수원이 경기 종료 전 리드를 잡았다.

결국 경기는 수원FC의 2대1 승리로 마무리됐다.

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수원FC와 마찬가지로 승격을 위해 상위권에서 경쟁 중인 대구는 같은 날 대구iM뱅크PARK에서 열린 충북청주와의 경기에서 3대1로 승리했다. 전반 8분 고재현의 득점 이후 전반 14분 이종언에게 실점해 리드를 유지 못했던 대구는 후반 24분 세징야와 후반 34분 데커스의 연속 득점에 힘입어 승리를 챙겼다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com