'별중의 별' 이동경 5경기 연속 공격P 미친 활약! 3경기 만에 승리, 울산이 웃었다...부천전 2-1 역전승[K리그1 리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]울산 HD가 부천을 잡고 3경기 만에 승리를 거뒀다.

울산은 17일 울산문수축구경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 경기에서 3대1로 승리했다.

분위기 반전이 필요했던 두 팀이다. 울산은 직전 2경기 안양(1대2 패), 광주(3대4 패)에 발목을 잡히며 주춤했다. 2위 자리도 위태로운 상황, 승리가 절실했다. 부천 또한 최근 7경기에서 2무5패로 승리가 없었다. 급격한 하락세, 파이널A 희망은 남지 않았지만, 남은 시즌 반등이 필요한 상황이었다.

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홈팀 울산은 3-4-3 포메이션으로 나섰다. 최전방이 이동경, 야고, 이진현, 중원은 최석현, 이규성, 보야니치, 조현택이 자리했다. 스리백은 김영권, 토마스, 정승현이 구성했다. 골문은 조현우가 지켰다.

원정팀 부천도 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 김승빈, 박정인, 김민준, 중원은 조성준, 카즈, 성예건, 티아깅요다 구축했다. 수비진은 정호진, 백동규, 홍성욱이 자리했다. 골키퍼 장갑은 김형근이 꼈다.

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치열하게 맞붙기 시작한 두 팀, 흐름은 전반 15분에 깨졌다. 부천은 박스 정면에서 좋은 프리킥 기회를 얻었다. 키커로 나선 박정인의 슈팅은 수비벽 우측을 날카롭게 지나치며 골문 구석을 찔렀다. 조현우가 몸을 날렸으나, 역부족이었다.

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울산은 선제 실점을 허용한 후 추격에 나섰다. 전반 25분 프리킥 상황에서 김영권이 직접 시도한 슈팅은 수비벽을 맞고 골대 위로 향했다. 계속 부천 골문을 두드리던 울산은 전반 27분 이동경의 프리킥 이후 올라온 공을 정승현이 마무리하며 골망을 흔들었다. 하지만 이후 오프사이드가 선언되며 득점으로 인정되지 못했다. 당시 김대용 주심이 한쪽 이어마이크에 손을 대고 VAR실과 무려 5분 가까이 소통하는 등 판정에 오랜 시간이 걸리며 팬들을 답답하게 했다.

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부천은 추가 득점 기회를 노렸다. 전반 추가시간 47분 좌측에서 올라온 크로스를 쇄도하던 박정인이 논스톱 슈팅으로 연결했으나, 조현우의 눈부신 선방에 막혔다.

전반은 부천의 1-0 리드로 마무리됐다.

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추격이 급했던 울산은 후반 초반 동점골을 터트리는 데 성공했다. 후반 9분 이동경이 박스 정면에서 수비 사이를 정확히 꿰뚫는 패스를 선보였다. 우측에서 공을 잡은 이진현은 감각적인 감아차기로 부천 골문을 갈랐다.

부천에 변수가 터졌다. 후반 15분 이미 경고 한 장이 있었던 김승빈이 최석현의 발목을 밟았고, 주심은 곧바로 추가 경고와 함께 퇴장을 선언했다.

수적 우위를 점한 울산은 경기를 뒤집기 위해 분전했다. 후반 18분 이동경의 헤더가 골대 위로 향했다. 후반 30분에는 이동경이 박스 중앙에서 시도한 발리슛이 김형근의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다. 후반 33분에는 야고가 1대1 기회를 잡았으나, 야고의 슈팅은 김형근에게 걸렸다.

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계속해서 공세를 유지하던 울산은 경기를 뒤집었다. 후반 37분 코너킥 상황에서 정승현의 헤더가 문전에 떨어졌고, 이를 쇄도하던 야고가 밀어넣으며 역전골을 터트렸다.

한 골의 격차를 끝까지 유지한 울산은 2대1, 3경기 만에 승리를 챙겼다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com