"정말 죄송합니다" 대국민 사과했던 日 감독의 속마음 "브라질과 격차 별로 못 느껴"

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 2026년 북중미월드컵 16강에서 격돌한 '삼바군단' 브라질과 큰 격차를 느끼지 못했다고 말했다.

17일 일본 매체 '스포니치' 보도에 따르면, 모리야스 감독은 이날 일본 시즈오카에서 열린 '월드컵을 되돌아보다'라는 주제의 패널 토론에 참석, 시즈오카 가쿠엔고의 가와구치 오사무 감독이 '일본과 브라질 사이의 격차를 어떻게 느꼈나'라는 질문에 이같이 답했다. 그는 "솔직히, 그렇게 큰 격차는 느끼지 못했다"라고 말했다.

다만 모리야스 감독은 "공격수들이 일대일 상황에서 돌파해내는 능력만큼은 세계 최고 수준이 한 수 위라는 것을 실감했다. 비니시우스 주니오르가 도미야스 다케히로의 다리 사이로 공을 빼낸 장면이나, 사노 가이슈가 중심을 잃고 엉덩방아를 찧은 장면은 이전엔 본 적이 없다"라고 디테일에선 밀렸다는 사실을 인정했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

이어 "브라질전에선 오랜만에 우리 팀이 공을 탈취한 직후 곧바로 다시 공을 빼앗기는 상황이 반복되는 것을 봤다. 상대의 수비 숙련도가 매우 인상적이었는데, 상대가 속도를 올리지 못하게 차단하고 다음 공격 전개 자체를 봉쇄하는 지능적인 수비가 돋보였다"라고 돌아봤다.

일본은 지난 월드컵에서 조별리그를 1승 2무 무패로 통과했으나, 토너먼트 첫 경기에서 브라질에 1대2로 역전패했다. 우승을 목표로 내건 일본의 여정은 결국 32강에서 마무리됐다.

Advertisement

9~10월 통합 A매치 4연전에서 전승을 따낸 일본은 다음달 A매치 친선경기를 통해 브라질과 리턴매치를 치를 예정이다.

Advertisement

모리야스 감독은 월드컵 이후 내년 1~2월에 열리는 2027년 사우디아시안컵까지만 팀을 이끌기로 했다. 대회를 끝마친 이후론 오이와 고 일본 U-21 대표팀 감독이 지휘봉을 물려받는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com