[오피셜]'선발 출전은 고정값' 아틀레티코 주전 이강인, 에스파뇰 원정 라리가 두 경기 만 선발 복귀..'3호골 풀타임 노려보자'

[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 에이스 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 정규리그 두 경기 만에 선발 라인업에 복귀했다.
이강인은 최근 국가대표팀 A매치 차출 이후 벌어진 첫 알라베스 원정 경기에선 조커로 출전했다. 또 주중 벌어진 맨체스터 유나이티드와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기에선 선발로 출전 60분 정도 뛰었다.
이강인은 17일 오후 9시(한국시각) 스페인 바르셀로나 RCDE스타디움에서 벌어질 에스파뇰과의 2026~2027시즌 라리가 9라운드 원정 경기에 선발 출전한다.
디에고 시메오네 감독은 이강인을 비롯 조너선 데이비드, 아데몰라 루크먼, 파블로 바리오스, 모르텐 히울만, 줄리아노 시메오네, 다니 마르티네스, 다비드 한츠코, 크리스티안 로메로, 마르코 푸빌, 얀 오블락 11명을 선발 명단에 올렸다. 교체 명단에 훌리안 알바레즈, 쇠를로트, 마르코스 요렌테, 알렉스 바에나, 르 노르망 등을 올렸다.
이강인은 이번 시즌 라리가에서 2골-1도움을 기록 중이다. 그는 이번 에스파뇰전에서 4번째 공격포인트를 노린다.
아틀레티코는 최근 파죽지세다. 정규리그 4연승에 이어 주중 맨유전에서도 승리했다. 5경기 연승 행진 중이다. 5연승을 달리는 동안 매 경기 2골 이상을 터트리고 있다.
아틀레티코는 에스파뇰전을 마치면 오는 주중 21일 슈투트가르트(독일)와 챔피언스리그 리그 페이즈 원정 3차전을 치르게 된다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com