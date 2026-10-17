경악! 일본마저 "개최 자체가 위험"...'손흥민-이강인' 韓 축구 안전 초비상, 아시안컵 절대 취소 없나 "日 대표팀에게도 주목할 문제"

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]일본마저도 우려를 표하고 있다. 아시안컵의 진행 여부에 관심이 쏠릴 예정이다.

일본의 사커다이제스트웹은 17일 '개최 자체가 위험한 아시안컵, 조직위원회는 준비 속행을 강조했다'고 보도했다.

2027년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 조직위원회는 최근 공식 성명을 통해 '준비 작업이 AFC 및 관계 당사자들과 긴밀한 협력 아래 계속되고 있다. 개최국 사우디아라비아의 포부와 기준을 반영하는 대회를 치르는 데 필요한 자원을 갖추기 위해 모든 노력을 다하고 있다. 동시에 대회와 관련해 전개되는 상황을 계속 지켜보며 성공적 개최를 위한 여건을 갖춰 나가겠다'고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

2027년 AFC 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아 수도 리야드를 비롯해 제다, 알코바르 3개 도시에서 열릴 예정이다. 문제는 사우디의 최근 정세다. 사우디는 현재 예멘의 친이란 무장조직 후티 반군의 미사일 및 드론 공격으로 피해를 입고 있다. 가장 큰 논란이 됐던 것은 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 공격으로 다수의 사상자가 발생한 사건이다. 로이터, AP 등에 따르면 해당 공격으로 13명이 숨지고 300명 이상이 다쳤다.

국제적으로 절대 안심할 수 없는 상황 일본은 10일 공식 발표를 통해 사우디에서 열릴 예정인 '2026 FIFAe 월드컵'에 참가하지 않겠다는 의사를 밝히기도 했다. 한국 또한 외교부가 사우디아라비아 전역의 여행경보를 3단계인 '출국 권고'로 상향 조정했다고 밝혔다. 외교부는 사우디에 체류 중인 우리 국민에게 긴급한 용무가 아니라면 출국할 것을 권고하는 한편, 사우디 방문을 계획 중인 국민에게도 여행을 취소하거나 연기해 달라고 당부했다.

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앞서 살만 빈 이브라힘 알칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장은 "11월 말까지는 기다릴 수 있다. 지역 내 상황이 매우 빠르게 더 나아질 수도, 더 나빠질 수도 있다. 앞으로 어떤 일이 일어나는지 지켜봐야 한다. 필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다. 다만, 현재로서는 상황을 주시하고 있다. 모든 것은 예정대로 진행되고 있다"고 말했다.

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AFP연합뉴스

다만 조직위원회가 준비 자체를 계속 진행할 것이라고 밝히며, 한국과 일본 등 주요 참가국들은 상황을 더욱 주목할 수밖에 없게 됐다. 사커다이제스트웹은 '사우디는 최근 스포츠계도 혼란이 퍼져 테니스 대회 일정 변경이 강제됐고, e스포츠 대회도 무기한 연기됐다. 아시안컵의 개최 행방도 주목이 쏠리고 있다. 조직위원회는 계획대로 운영을 준비하고 있다고 밝혔다. 시설이나 경기장, 관련 서비스의 정비를 포함해, 아시아 각지로부터 참가하는 팀, 팬, 미디어에 충실한 대회를 제공하기 위해, 대처를 계속하고 있다고 한다'고 전했다.

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이어 '2011년 대회 이후 4대회 만에 5번째 아시아 제패를 목표로 하는 일본 대표팀에도 사우디 정세의 추이는 주목할 문제가 될 것 같다'며 우려의 의견을 덧붙였다.

선수들의 안전까지 달린 문제, 정세 변화에 따라 대회 연기는 피할 수 없는 문제가 될 수 있다. 일본까지도 주목하는 상황에서 조직위원회가 어떤 결정을 내릴지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com