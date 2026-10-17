'선발 만족 못해, 또 60분 벽에 갇히나' 이강인 평점 5점 '최고의 활약 아니다', 조커 바에나 결승골 폭발! 아틀레티코 리그 5연승 행진→선두 바르셀로나 맹추격

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in REUTERS/Albert Gea

Atletico Madrid's Spanish forward #10 Alex Baena (C) celebrates scoring his team's first goal with Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone during the Spanish league football match between RCD Espanyol and Club Atletico de Madrid at RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on October 17, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"좋은 컨디션을 유지했고, 최선을 다했지만 오늘 그의 최고의 활약은 아니었다."

스페인 매체 '마르카'는 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 에스파뇰전 활약을 이렇게 평가했다. 평점은 5점. 준수한 점수는 아니고 아쉬움이 남는다.

이강인은 17일(한국시각) 스페인 바르셀로나 RCDE스타디움에서 벌어진 에스파뇰과의 2026~2027시즌 라리가 9라운드 원정 경기서 선발 출전해 62분을 뛴 후 동료 알렉스 바에나와 교체돼 나왔다. 아틀레티코는 후반 44분 바에나의 환상적인 중거리슛이 상대 골대 구석을 파고들며 결승골이 터져 1대0 승리했다. 무득점으로 비길 것 같은 경기는 그 한방으로 원정팀 아틀레티코로 기울었다. 까다로운 원정 고비를 넘긴 아틀레티코는 최근 리그 5경기 연승을 달렸다. 7승1무1패(승점 22)의 아틀레티코는 한 경기를 덜한 FC바르셀로나(승점 24)에 이어 리그 2위를 달렸다.

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이강인은 에스파뇰 원정에서 선발 낙점을 받았다. 디에고 시메오네 감독은 이강인을 왼쪽 측면에 세웠다. 투톱으로 조너선 데이비드와 아데몰라 루크먼을 배치한 후 이강인이 2선에서 줄리아노 시메오네, 바리오스 등과 함께 공수 연계를 했다. 이강인의 동선은 좌우, 중앙 등 비교적 자유롭게 이곳저곳을 움직였다. 코너킥도 전담해서 찼다.

epa13311129 Atletico Madrid's midfielder Lee Kang-in (L) fights for the ball with defender Vanja Drkusic (R) of RCD Espanyol during the Spanish LaLiga soccer match RCD Espanyol against Atletico Madrid at RCD Stadium in Cornella de Llobregat (Barcelona), Spain, 17 October 2026. EPA/Andreu Dalmau

이강인은 전반 두세 차례 감각적이며 정교한 패스로 동료들의 슈팅 기회를 만들어주었다. 이강인도 한차례 정도 슈팅 기회를 잡았다. 그러나 아틀레티코 선수들의 골결정력이 떨어졌고, 좀처럼 상대 골문을 열지 못했다. 이강인은 전반 43분, 홀딩 반칙으로 옐로카드를 받았다.

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아틀레티코가 경기를 거의 지배하다시피 했지만 스코어에선 차이를 만들지 못하고 시간이 계속 흘렀다. 시메오네 감독은 교체카드를 쓸 수밖에 없었다. 후반 시작과 함께 루크먼, 다니 마르티네스를 빼고, 훌리안 알바레즈와 알레한드로 그리말도를 넣어 공격에 활기를 불어넣었다. 그래도 확실한 변화가 보이지 않았다. 다음은 바리오스, 이강인을 빼고 대신 마르코스 요렌테와 알렉스 바에나를 조커로 넣었다. 다음은 수비수 크리스티안 로메로를 빼고 로드리고 멘도사를 넣었다. 총 5명을 교체했다. 아틀레티코는 쉼없이 공격을 펼쳤고, 후반 44분 해결사 바에나가 알바레즈의 도움을 받아 결승골을 꽂았다.

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Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their first goal REUTERS/Albert Gea

팀은 승리했다. 하지만 이강인으로선 아쉬움이 남는 경기다. 그의 전체 경기력은 일정 수준을 유지하고 있다. 하지만 강한 임팩트를 남기지 못했다. 많지 않은 기회를 공격포인트로 마무리하지 못했다. 결국 이강인은 A매치 브레이크 이후 벌어진 3경기에서 33분(알라베스전 조커), 61분(맨체스터 유나이티드전 선발), 62분(에스파뇰전 선발) 출전으로 아쉬움을 남겼다. 그는 이번 시즌 라리가에서 2골-1도움을 기록 중이다. 마지막으로 공격 포인트를 기록한 게 오사수나전(9월 16일) 2호골이다.

epa13311137 Atletico Madrid's midfielder Lee Kang-in (c) fights for the ball with midfielder Pol Lozano (R) and defender Clemens Riedel (L) of RCD Espanyol during the Spanish LaLiga soccer match RCD Espanyol against Atletico Madrid at RCD Stadium in Cornella de Llobregat (Barcelona), Spain, 17 October 2026. EPA/Andreu Dalmau

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아틀레티코의 다음 일정은 슈투트가르트전(21일, 유럽챔피언스리그 원정), 데포르티보 코루나전(25일, 리그 홈) 순이다. 리그와 챔피언스리그 경기가 줄줄이 기다리고 있다. 클럽과 대표팀을 오가야 하는 이강인의 숙명이다. 또 클럽에선 리그와 유럽대항전, 그리고 국내 컵대회까지 병행해야 한다. 체력적으로 베스트를 유지하는 게 무척 어렵다. 그걸 감안하더라도 이강인은 더 강력한 모습을 보여야만 '월드 클래스' 수준으로 올라갈 수 있다. 그는 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도)이 남기고 간 등번호 7번을 물려받았다. 높은 집중력과 결정력으로 분명한 차이를 만들어야 이강인의 레벨이 올라갈 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com