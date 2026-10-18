단장 '오피셜' 공식발표, '국가대표 은퇴설' 김민재 프리미어리그 갈 일 없나..."1월에 변화 줄 필요 없을 것", 이적 가능성 직접 차단

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 이적 가능성 등 겨울 이적시장 행보에 대해 바이에른 뮌헨의 막스 에베를 단장은 선을 그었다.

에베를 단장은 17일(한국시각) 바이에른 뮌헨과 RB라이프치히의 2026~2027시즌 분데스리가 6라운드 경기를 앞두고 기자회견에 참석했다.

그는 겨울 이적시장 행보에 대해 "선수단의 모든 선수에게 만족하고 있다. 1월 이적시장에서 조치를 취해야 할 이유는 전혀 없다고 생각한다. 고 수준에 도달하지 못한 선수들도 있지만, 곧 기량을 회복할 것이라 예상한다. 최고 수준에서 승리를 이어간다면 1월에 변화를 줄 필요는 없다"고 밝혔다.

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AP연합뉴스

에베를 단장의 발언은 이번 겨울 이적시장 바이에른의 기조를 드러내는 부분일 수 있다. 현재 선수단 퀄리티의 만족하고 있는 상황, 선수들의 기량 유지와 팀의 성적이 뒷받침된다면 특별한 선수 이동은 없을 것이라는 주장이다.

이런 발언은 향후 김민재의 거취에도 영향을 줄 수 있다. 김민재는 최근 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적 가능성이 거론됐다. 바이에른 뮌헨 소식을 전하는 바이에른 앤 저머니 SNS 계정은 '아스널의 스카우팅 책임자인 마우리치오 미켈리가 구단에 김민재의 이름을 제안했다'며 '미켈리는 세리에A 구단에서 일할 당시 나폴리의 김민재 영입을 주도한 인물이다. 바이에른은 2028년까지 계약인 김민재의 미래에 대해 논의할 예정이다'고 전했다.

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2023년 여름 바이에른에 합류한 김민재는 그간 여러 문제를 겪었음에도 꾸준히 팀에 남아 활약을 이어갔다. 2025~2026시즌 3옵션으로 밀린 후에는 이적 가능성이 제기됐으나, 김민재는 올 시즌도 경쟁을 피하지 않았다. 결국 확실한 3옵션이 아닌 주전급 자원으로 도약하며 요나단 타, 다욧 우파메카노와 경쟁을 이어가고 있다.

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로이터연합뉴스

다만 아스널 이적은 김민재에게도 좋은 도전이 될 수 있다. EPL 최정상 구단, 2025~2026시즌에는 리그 우승까지 차지했다. 유럽에서 손꼽는 전술가인 미켈 아르테타 감독과 탄탄한 선수단을 고려하면 매 시즌 리그와 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 후보로 꼽히기에 부족함이 없다. 김민재가 EPL 도전에 나선다면 선택할 수 있는 가장 높은 수준의 팀이다.

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다만 바이에른이 이적시장에서 선수단 유지를 택한다면 이적은 이뤄질 가능성이 크지 않을 것으로 보인다. 바이에른 앤 저머니도 '현식적으로 1월 이적 가능성은 낮다'고 밝혔다. 또한 바이에른은 김민재의 미래에 대해 논의를 나눌 것이라 알려졌다. 독일의 스포르트빌트도 '김민재는 다시 주전 경쟁에 뛰어들었다. 현재 구단 수뇌부는 가을에 김민재와 만나 그의 미래를 논의할 계획이다'고 설명했다. 바이에른이 김민재를 떠나보낼 생각이 없다면 아스널의 관심에도 이적은 이뤄지기 어려울 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com