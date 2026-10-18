韓 축구 대형 악재! 이강인 '뜻밖의 위기' 발생, 절친이 에이스 자리 뺏는다..."이미 그리즈만 역할 해내고 있어", 입지 위협 경보

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 자리를 뺏을 수도 있다. 알렉스 바에나의 활약이 심상치 않다.

스페인의 아스는 18일(한국시각) '바에나는 이미 그리즈만의 역할을 하고 있다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 17일 스페인 바르셀로나 RCDE스타디움에서 벌어진 에스파뇰과의 2026~2027시즌 라리가 9라운드에서 1대0으로 승리했다. 승리의 주역은 단연 결승골을 터트린 알렉스 바에나였다. 바에나는 이날 경기 후반 도중 이강인과 교체되어 투입됐다. 승리를 위해 득점이 필요했던 아틀레티코, 바에나가 후반 44분 터트린 중거리 슛이 골망을 흔들며 리그에서 5연승을 질주했다.

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바에나는 어린 시절 비야레알에서 뛰어난 재능을 선보이며 1군 무대까지 밟은 선수다. 그는 어린 시절 이강인과 발렌시아 자치주 대표팀에서 호흡을 맞추기도 했던 인연이 있다. 이후 그는 2025년 여름 아틀레티코 유니폼을 입었다. 다만 2025~2026시즌은 기대 이하였다. 무려 46경기에 출전했으나, 2골3도움 영향력도 미미했다.

하지만 올 시즌은 완전히 달라진 모습이다. 이강인과 함께 최전방과 측면을 오가며 활약 중인 바에나는 올 시즌 리그 9경기에서 이미 5골2도움이다. 지난 시즌 기록을 넘어섰다. 페이스에 따라 본인의 커리어 하이 득점인 12골까지도 넘어설 수 있는 기회다. 특히 올 시즌은 본인의 장기인 킥력이 돋보이며, 확실한 역할을 찾은 모습이다.

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활약과 함께 이강인이 아닌 바에나가 그리즈만의 후계자가 될 것이란 평가가 나오고 있다. 아스는 '5연승이 어려울 것이라 보였던 아틀레티코에 바에나가 나타났다. 마치 그리즈만이 어려운 경기들에서 그랬던 모습이었다'고 전했다. 스페인의 문도데포르티보도 '바에나는 이미 아틀레티코 팀의 진정한 슈퍼히어로'라며 '그는 팀을 위기에서 구해낸 후 감독을 진심으로 껴안으며 감독이 항상 자신을 믿어줬다는 사실에 감사하는 선수다'고 평가했다.

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에이스의 역할을 맡을 것이라 기대를 받은 이강인을 제치고, 시즌 초반 바에나가 훨씬 많은 스포트라이트를 받고 있다. 이강인 또한 본인의 페이스대로 꾸준히 경기력을 유지 중이다. 이강인은 이날 에스파뇰을 상대로도 키패스 3회, 유효슈팅 1회, 크로스 성공 2회 등을 기록했지만 공격포인트는 없었다. 파리 생제르맹(PSG) 시절에서 한 단계 도약하기 위해선 바에나보다도 더 뛰어난 활약으로 에이스의 입지를 잃지 않는 것이 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com