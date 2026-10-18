'충격, 이건 축구가 아니고 오락 게임이다' 9연승 39골 몰아쳤다, 바르셀로나 또 베티스 5-2 대파..'경기당 평균 4골 이상 폭발, 시즌 11연승→모든 대회 우승한다'

Barcelona's Lamine Yamal, left, celebrates with Barcelona's Jules Kounde after scoring his side's opening goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Betis and Barcelona in Seville, Spain, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

epa13312081 FC Barcelona's Dani Olmo (2-R) celebrates after scoring a goal during the Spanish LaLiga soccer match between Real Betis and FC Barcelona, in Seville, Spain, 17 October 2026. EPA/JULIO MUNOZ

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 FC바르셀로나가 역대급 행보를 이어가고 있다. 라리가 개막 9연승 행진이다. 9경기를 하는 동안 무려 39골을 몰아쳤다. 경기당 평균 4골이 넘는 엄청난 득점력이다. 그들의 라이벌 두 클럽 아틀레티코 마드리드(19골)와 레알 마드리드(19골)의 득점을 합쳐도 바르셀로나의 골을 넘어서지 못한다. 놀라운 골결정력과 집중력으로 라리가를 넘어 유럽 전체를 위협하고 있다. 바르셀로나는 유럽챔피언스리그 리그 페이즈에서도 2연승을 달리고 있다. 이번 2026~2027시즌 가진 11경기를 모두 이겼다.

바르셀로나는 18일(한국시각) 스페인 세비야 에스타디오 데 라 카르투하에서 열린 베티스와의 라리가 9라운드 원정 경기서 5대2 승리하며 리그 9연승을 달렸다. 라민 야말, 로드리, 가브리엘 제주스, 에릭 가르시아, 다니 올모가 한골씩 터트렸다. 반면 베티스는 파쿤도 베르날이 레드카드 퇴장으로 자멸했다. 승점 27점의 바르셀로나는 2위 아틀레티코(승점 22)보다 승점 5점 앞섰다. 한 경기를 덜한 4위 레알 마드리드(승점 18)와의 승점 차는 무려 9점이다.

epa13312014 FC Barcelona's Rodrigo Hernandez celebrates after scoring a goal during the Spanish LaLiga soccer match between Real Betis and FC Barcelona, in Seville, Spain, 17 October 2026. EPA/JULIO MUNOZ

바르셀로나는 경기 시작부터 공세를 펼쳤다. 야말은 전반 10분, 화려한 발재간으로 공간을 만든 뒤 골문 상단구석으로 슈팅을 꽂아 넣어 선제골을 기록했다. 베티스는 전반 27분, 발렌틴 고메스가 파블로 포르날스의 크로스를 헤더로 동점골을 터뜨렸다.

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TOPSHOT - Barcelona's Brazilian forward #09 Gabriel Jesus celebrates scoring his team's third goal the Spanish league football match between Real Betis and FC Barcelona at La Cartuja stadium in Seville on October 17, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

바르셀로나는 전반 41분 로드리가 페르민 로페스의 코너킥을 높이 뛰어올라 헤더로 연결하며 두번째 골로 다시 리드를 잡았다. 베티스는 2분 후 지오바니 로 셀소가 감각적인 발리슛으로 연결해 골문 상단 구석을 가르며 멋진 동점골을 넣은 듯했지만 빌드업 과정에서 쿠초 에르난데스의 핸드볼 반칙이 VAR(비디오판독)을 통해 선언되면서 득점이 취소됐다.

epa13312101 The referee shows a red card to Betis's Facundo Bernal (C) during the Spanish LaLiga soccer match between Real Betis and FC Barcelona, in Seville, Spain, 17 October 2026. EPA/JULIO MUNOZ

하프타임 이후 6분 만에 바르셀로나는 야말의 도움을 받아 제주스가 세번째 골을 터트렸다. 베티스는 후반 8분, 압데 에잘줄리가 한 골을 추격했지만, 이어진 집단 몸싸움 과정에서 베르날이 야말에게 박치기를 해 퇴장당하면서 베티스는 남은 35분을 10명으로 싸웠다. 바르셀로나는 후반 17분, 에릭 가르시아가 페널티 박스 안에서 밀어 넣어 네번째 골을 기록했다. 4-2로 여유가 생긴 바르셀로나 한지 플릭 감독은 주중 파리생제르맹과의 유럽챔피언스리그 원정 경기와 다음 주말 예정된 '엘 클라시코'를 염두에 두며 주요 선수들을 불러들였다. 하지만 바르셀로나는 후반 36분, 올모가 다섯번째 골을 뽑으며 3골차 대승을 마무리했다.

epa13312082 FC Barcelona's Dani Olmo celebrates after scoring a goal during the Spanish LaLiga soccer match between Real Betis and FC Barcelona, in Seville, Spain, 17 October 2026. EPA/JULIO MUNOZ

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전문가들은 이번 시즌 바르셀로나의 경기력과 행보에 놀라고 있다. 누굴 만나도 질 것 같지 않다. 이미 바르셀로나가 모든 대회 우승 트로피를 쓸어담을 것 같다는 전망이 나오고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com