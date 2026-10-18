메시도 없는데, 아르헨 충격 또 충격! '끔찍 충돌' 주전 수문장, 10분간 경기 중단…응급처치 후 병원 직행, 턱뼈 부상 수술

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[스포츠조선 김성원 기자]아찔한 장면이 연출됐다.

첼시의 골키퍼 에밀리아노 마르티네즈가 수술대에 올랐다. 마르티네즈는 17일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 에버턴과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드에 선발 출전했다.

하지만 그는 후반 20분 쓰러졌다. 세트피스에서 에버턴 수비수 제러드 브랜스웨이트와 볼을 다투다 머리끼리 충돌했다. 브랜스웨이트는 치료 후 경기를 계속할 수 있었다.

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그러나 마르티네즈는 들것에 실려 경기장을 떠났다. 응급처치를 받는 동안 경기는 10분간 중단됐다. 다행히 의식은 있었다. 그는 후반 30분 마이크 펜더스와 교체됐다.

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영국의 '더선'은 18일 '마르티네즈는 머리와 목 검사 결과는 큰 이상이 없는 것으로 나타났다. 하지만 턱뼈 부상으로 병원에 입원해 수술을 받고 있는 것으로 알려졌다'고 전했다.

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마르티네즈는 리오넬 메시가 은퇴한 아르헨티나 국가대표의 주전 수문장이다. 그는 지난 여름 애스턴 빌라에서 첼시로 이적했다. 이적료는 750만파운드(약 135억원)에 불과했다. 그는 첼시 주전 수문장 자리를 꿰찼다.

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그러나 회복 때까지 결장이 불가피해 보인다. 첼시는 마르티네즈의 부상 변수에도 에버턴에 2대0으로 승리했다. 에버턴은 리그 첫 패배로 고개를 숙였다. 첼시는 페드로 네투가 후반 1분과 45분 멀티골을 터트렸다.

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4승1무1패(승점 13)의 첼시는 4위에 자리했다. 2승4무1패(승점 10)의 에버턴은 10위에 위치했다.

네투는 승리를 마르티네즈에게 바쳤다. 그는 "승리해서 정말 기쁘다. 마르티네즈에게는 안타깝지만, 빠른 쾌유를 바란다. 이 승리는 마르티네즈를 위한 것이다. 정말 행복하다"고 말했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com