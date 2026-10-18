'또 공미' 손흥민, 2경기 연속골 정조준...뉴욕전 선발 출격[MLS 라인업]

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 2경기 연속 득점을 노린다.

LAFC는 18일 오전 8시30분(한국시각) 미국 뉴욕 시티필드에서 뉴욕시티FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기를 치른다.

경기를 앞두고 선발 명단이 발표됐다. 4-2-3-1 포메이션에서 손흥민은 3의 중앙 자리를 맡았다. 최전방에는 드니 부앙가가 배치됐다. 좌우 날개에는 레오 발타와 제이콥 샤펠버그가 선택을 받았다. 중원에는 마크 델카도와 이고르 제주스가 호흡을 맞춘다. 수비진에는 예브헨 체베르코, 애런 롱, 은코시 타파리, 라이언 홀링스헤드가 배치됐다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

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손흥민은 앞서 지난 15일 열린 오스틴과의 경기에서 득점과 도움을 모두 기록하는 활약과 함께 팀을 5경기 만에 승리로 이끌었다. 후반부터 본격적인 활약을 보였다. 후반 6분과 후반 23분 부앙가의 득점을 도우며 2도움을 단숨에 적립했다. 이후 후반 27분 제이콥 샤펠버그가 왼쪽에서 올린 크로스를 밀어넣으며 직접 득점까지 터트렸다. 팀은 3대1로 승리했다.

LAFC는 손흥민의 활약으로 최악의 위기는 모면했다. 8월 이후로 14경기에서 단 2승 밖에 없었던 상황에서 분위기 반전의 기회를 잡았다. 도스 산토스 감독이 경질된 후 임시 사령탑으로 선임된 사비 타마리트 감독은 첫 경기였던 벤쿠버 화이트캡스전에서도 1대1 무승부를 거둔 후 승리를 챙기며 경기력 반등을 노릴 예정이다. MLS컵 플레이오프에서 우승에 도전하기 위해선 이제는 상승세를 타야하는 LAFC다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com