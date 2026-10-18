한 경기만에 다시 '괴물'로 돌아온 김민재, 라이프치히전 평점 2점 맹활약+獨언론 '강력한 경기력 보여줬다' 극찬...바이에른, '디아스 해트트릭' 라이프치히에 6-1 대승 '선두 점프'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재가 한 경기만에 다시 한번 독일 언론의 극찬을 이끌어냈다.

바이에른 뮌헨은 18일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 루이스 디아스의 해트트릭과 1골-2도움을 기록한 해리 케인의 활약을 앞세워 6대1 대승을 거뒀다. 개막 후 6경기 무패 행진(4승2무·승점 14)을 질주한 바이에른은 마침내 선두 탈환에 성공했다. 보루시아 도르트문트(승점 14)와 승점이 같지만, 골 득실에서 앞서 다시 1위로 올라섰다.

김민재는 이날 다요 우파메카노와 함께 중앙을 지켰다. 빈센트 콤파니 감독은 이날 케인, 디아스, 올리세, 요주아 키미히 등 주전들을 대거 내세웠다. 부상으로 김민재는 지난 주말 아우크스부르크와의 리그 경기에 출전하지 못한 김민재는 14일 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 비킹과의 노르웨이 원정에 나섰다.

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하지만 경기력은 기대에 미치지 못했다. 첫번째 실점 장면에서 빌미를 제공하고, 빌드업에서도 큰 역할을 하지 못했다. 확실히 몸상태가 썩 좋지 않아 보였다. 김민재는 이날 풀타임을 소화했지만, 아쉬운 모습으로 경기를 마쳤다. 바이에른은 유럽챔피언스리그에 처음으로 나선 비킹에 3골이나 내주며 3대3으로 비겼다.

뮌헨 지역지 아벤트차이퉁은 김민재에게 평점 4점을 줬다. 독일식 평점은 낮을수록 잘했다는 뜻이다. 부진했다는 이야기다. 아벤트차이퉁은 '김민재는 첫 실점 장면에서 아예 헤더 경합을 위해 뛰지도 않았다. 왜 그랬는지는 모르겠다'고 혹평했다. 이어 '이후에는 패스 미스와 허술한 플레이, 볼 소유권 상실이 이어졌다'고 했다.

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이날 다시 기회를 얻은 김민재는 다시 한번 자신의 기량을 증명했다. 김민재는 이날 과감한 전진 플레이로 공격의 시발점 역할을 톡톡히 했다. 후반 8분에는 기점 역할도 해냈다. 김민재는 높은 라인을 유지한 바이에른 라인에서 뒷공간 침투 패스를 모조리 커트하는 괴물 같은 활약을 펼쳤다. 후반 32분 사샤 보이와 교체된 후 바이에른 수비가 흔들렸다는 것을 감안하면, 김민재의 이날 수비라인 영향력이 얼마나 컸는지 보여주는 대목이다.

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김민재는 77분 동안 태클 성공 1회, 가로채기 2회, 걷어내기 1회, 리커버리 6회 등을 기록했다. 특히 눈에 띄는게 패스 기록인데, 김민재는 이날 패스 68개 중 66개를 동료에게 전달해 성공률 97%를 기록했고, 전진 패스의 경우 무려 10개를 성공시켰다. 이날 김민재가 얼마나 공격적으로 큰 기여를 했는지 보여주는 기록이다. 소파스코어는 김민재는 평점 7.3점을 줬다.

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김민재는 독일 언론의 평가는 더욱 좋았다. 비킹전에서 혹평했던 아벤트차이퉁은 이날 2점을 줬다. '강력한 경기력을 보여줬다'고 호평했다. 또 다른 독일 매체인 'T-온라인' 역시 '김민재가 노르웨이 원정에서 실수를 범했지만 이번에는 훨씬 집중력 있는 경기력을 보였고, 상대에 좀처럼 기회를 허용하지 않았다'고 극찬을 보냈다.

바이에른은 경기 초반부터 라이프치히를 압도했다. 전반 12분 키미히의 정확한 패스를 받은 디아스가 선제골을 넣었다. 26분에는 디아스의 패스를 받은 알렉산다르 파블로비치가 추가골을 기록했다. 전반 34분에는 케인의 어시스트를 받은 올리세의 득점까지 더해지며, 3-0으로 앞서나간 바이에른은 일찌감치 승기를 잡았다.

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바이에른의 맹공은 후반에도 이어졌다. 디아스가 후반 2분 케인의 패스를 받아 오른발 슈팅으로 추가골을 넣었고, 후반 8분에는 나다니엘 브라운의 패스를 받아 케인이 직접 골망을 흔들었다. 이 골은 김민재의 패스로부터 시작됐다. 김민재는 곧바로 상대 진영 중원에 있던 올리세에게 정확한 패스를 보냈고. 이 볼은 디아스와 브라운을 거쳐 케인의 발끝까지 이어졌다.

디아스는 후반 24분 디아스가 오른발 슈팅으로 상대 골문을 또 한번 열며 해트트릭을 기록했다. 추가시간 한 골을 내준 바이에른은 라이프치히에 6대1 대승을 거뒀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com