'바나나 풍선' 들고 나타난 포든 '깜놀', 감독은 "7전 전승 나도 예상 못해" 새 역사…홀란 멀티골, '유죄 판결'에도 더 높게 나는 맨시티

사진캡처=BBC

AFP 연합뉴스

로이터 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]맨시티가 승률 100% 여정을 이어갔다.

맨시티는 18일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 끝난 입스위치 타운과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드에서 3대2로 승리했다. 맨시티의 유죄 판결 후 첫 EPL 홈경기였다.

입스위치의 저항이 거셌지만 맨시티는 7전 전승으로 활짝 웃었다. 맨시티는 전반 19분 제레미 도쿠의 도움을 받은 필 포든이 선제골을 터트렸다.

Advertisement

입스위치는 전반 21분 일본 출신 공격수 마에다 다이젠의 골로 승부를 원점으로 돌렸다. 스코틀랜드 셀틱에서 활약한 마에다는 이번 시즌을 앞두고 입스위치로 이적했다. 마에다는 7경기 만에 EPL 마수걸이 득점에 성공했다.

그리고 '괴물' 엘링 홀란의 쇼가 시작됐다. 홀란은 전반 34분 마테오 코바치치의 크로스를 헤더로 화답, 골망을 흔들었다. 후반 24분에도 홀란의 시간이었다. 이번에는 왼발로 멀티골을 완성했다.

Advertisement

홀란은 후반 40분 또 한번 골네트를 갈랐다. 그러나 VAR(비디오판독) 결과, 오프사이드가 선언돼 해트트릭 무산됐다. 또 하나의 이정표를 세웠다.

Advertisement

그는 EPL 통산 139경기에서 120골을 기록했다. 페널티킥 득점을 제외하고 순수한 필드골로 100골을 채웠다. 입스위치는 후반 45분 페널티킥으로 한 골을 만회했지만 전세를 뒤집기에는 역부족이었다.

EPA 연합뉴스

맨시티는 첼시(2005~2006), 리버풀(2019~2020)에 이어 EPL 첫 7경기에서 모두 승리한 세 번째 클럽이 됐다. 펩 과르디올라 감독의 지휘봉을 물려받은 엔조 마레스카 감독도 역사를 썼다.

Advertisement

부임 첫 시즌 개막 후 7경기를 모두 승리한 EPL 최초의 사령탑으로 등극했다. 마레스카 감독은 "솔직히 7전 7승을 예상하진 못했다. 우리는 잘 해내고 있고, 좋은 결과를 내고 있다"며 미소지었다.

Advertisement

맨시티는 최근 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결, 비밀리에 8억3000만파운드(약 1조4800억원) 이상을 축구 운영 자금으로 빼돌리는 등 프리미어리그 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 맨시티는 어떠한 불법도 없었다고 항변했고, 항소도 제기했다.

AP 연합뉴스

맨시티 팬들은 이날 또 한번 '바나나 풍선' 응원으로 구단에 지지를 보냈다. '바나나 풍선' 응원은 1980년대 후반 2부 리그를 전전하던 팀의 암울한 현실을 유쾌하게 받아들이자는 의미로 팬들 사이에서 유행했다. 맨시티 공격수 임레 바라디의 별명인 '임레 바나나'에서 유래한 응원 도구다. 이제는 저항의 상징이다.

선제골의 주인공인 포든은 경기 후 '바나나 풍선'을 들고 등장해 화제가 됐다. 그는 EPL의 혹독한 판결에 대해 "전혀 영향을 받지 않았다. 우리는 똘똘 뭉쳐 평소처럼 경기에 집중하고 우리 자신답게 플레이했다"며 "우리가 그 부분을 정말 잘 해왔다고 생각한다. 우리 팀에는 훌륭한 인성과 리더십을 갖춘 선수들이 있다. 달라진 건 아무것도 없다. 우리는 그저 모든 것에 집중하고 팬들을 위해 최선을 다하려고 노력하고 있을 뿐"이라고 강조했다.

Advertisement

포든은 지난달 14일 맨유전에서 퇴장당해 3경기 출전 정지를 받았다. 이날 경기는 그의 복귀전이었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com