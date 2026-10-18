45분 내내 아무것도 못하다가 깜짝 득점!...'손흥민 FK 유도→발타 골' LAFC, 뉴욕전 전반 1-0 마무리[MLS 전반리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]제대로 유효슈팅 한 번도 해보지 못하던 LAFC가 전반 종료 직전 득점포로 리드를 잡았다.

LAFC는 18일(한국시각) 미국 뉴욕 시티필드에서 뉴욕시티FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기 전반을 1-0으로 마쳤다.

LAFC는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 손흥민은 3의 중앙 자리를 맡았다. 최전방에는 드니 부앙가가 배치됐다. 좌우 날개에는 레오 발타와 제이콥 샤펠버그가 출격했다.다. 중원에는 마크 델카도와 이고르 제주스가 호흡을 맞췄다. 수비진에는 예브헨 체베르코, 애런 롱, 은코시 타파리, 라이언 홀링스헤드가 배치됐다. 위고 요리스가 골문을 지켰다.

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손흥민은 앞서 지난 15일 열린 오스틴과의 경기에서 득점과 도움을 모두 기록하는 활약과 함께 팀을 5경기 만에 승리로 이끌었다. 후반부터 본격적인 활약을 보였다. 후반 6분과 후반 23분 부앙가의 득점을 도우며 2도움을 단숨에 적립했다. 이후 후반 27분 제이콥 샤펠버그가 왼쪽에서 올린 크로스를 밀어넣으며 직접 득점까지 터트렸다. 팀은 3대1로 승리했다.

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이날 경기 손흥민은 경기 초반부터 적극적이었다. 전반 10분 역습 상황, 샤펠버그가 공을 받고 우측에서 크로스를 올렸다. 쇄도하던 손흥민이 머리에 맞췄으나, 수비를 맞고 막혔다. 전반 16분에는 손흥민의 원터치 패스 이후 전개된 공격에서 샤펠버그의 크로스를 부앙가가 슈팅으로 마무리했으나 높게 뜨고 말았다.

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LAFC는 전반 중반부터 상대 압박에 고전하며, 좀처럼 위협적인 기회를 만들지 못했다. 도리어 박스 근처에서 뉴욕이 기회를 노리며 LAFC를 위협했다. 수비 진영에서도 실수가 자주 나오며 뉴욕이 기회를 잡기도 했다. 전반 40분 부앙가가 직접 공을 잡고 박스 안으로 진입을 시도했으나, 수비 태클에 막혔다.

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손흥민은 전반 막판 경고를 이끌어냈다. 전반 44분 역습을 위한 드리블 상황에서 에이든 오닐이 손흥민을 강하게 막았다. 주심은 곧바로 경고를 꺼내들었고, 프리킥이 주어졌다. 거리가 멀었음에도 키커로 나선 발타가 상대 빈틈을 노린 강력한 프리킥으로 골망을 흔들었다.

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전반은 LAFC의 1-0 리드로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com